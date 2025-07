El sueño más desconocido de El Langui: "Aún me tienen que convocar para las Paraolimpiadas, pero voy por buen camino"

Juan Manuel Montilla Macarrón, conocido como El Langui, nació queriendo ser futbolista, pero su lesión cerebral tenía otros planes para él. Aunque nunca pudo cumplir ese sueño, se convirtió en un rostro muy conocido de la televisión y la industria de la música.

Su afán de superación no tiene freno, tanto que El Langui siente que le queda una cosa por hacer: representar a España en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El actor y rapero es campeón de la Copa España de boccia, un deporte especialmente diseñado para personas con discapacidad.

El Langui lleva entrenando en este deporte desde 2024 y, tan solo unos meses después, tiene claro que quiere llegar a lo más alto: "Voy por buen camino, pero para llegar a las Olimpiadas me tienen que convocar".

Llegar a los Juegos Paralímpicos se ha convertido en un sueño para El Langui, que asegura que no compite para ganar, sino para luchar contra los prejuicios de las personas con discapacidad que no se ven conquistando la cima. "Animo a todas las personas con discapacidad que creen que no hay deportes para ellos", nos cuenta. ¿Conseguirá El Langui cumplir su objetivo?