Jennifer Love Hewitt recuerda el traumático momento que cambió su mentalidad sobre su físico: "Nunca me he recuperado"

Jennifer Love Hewitt está acostumbrada a que se hable de su físico desde hace décadas cuando solo era una adolescente, como los comentarios que recibía sobre sus pechos cuando tenía 16 años.

La actriz ha hablado en muchas ocasiones sobre las críticas y comentarios machistas de los que ha sido objeto por no tener el mismo físico que cuando tenía 18 años y ahora ha recordado un momento clave que se le quedó guardado para siempre.

La estrella de Sé lo que hicisteis el último verano acaba de estrenar el reboot y en una entrevista con Vulture ha reflexionado sobre el papel de los medios en las inseguridades de las mujeres.

Jennifer cuenta que comenzó a tomar conciencia de su cuerpo en 2007, después de que aparecer en la portada de People en bikini mientras estaba de vacaciones con su entonces prometido Ross McCall, junto al titular: "¡Dejad de llamarme gorda!".

"Me lo estaba pasando genial. Había inventado una canción absurda sobre comer bocadillos y jugar en el océano, y se la cantaba a mi novio en voz alta, haciendo un paso de baile raro, y consiguieron la foto, y luego salió en la portada", recordó.

Ver el titular le rompió el corazón: "No creo que me sintiera realmente insegura hasta esa portada. Y cuando pasó, no sé si me he recuperado".

"Porque hay una parte de mí que siempre se pregunta: '¿Será esta versión lo suficientemente buena o se repetirá?'. Alguien dirá: 'Oye, esta es ella sin maquillaje en la tintorería. Parece tener 59 años'", añadió.

Esas fotos aún hoy le afectan "porque esa era y creo que por eso persistía la inseguridad. No sé si alguna vez lo he asimilado, salvo ahora".

Tras la vergüenza que sintió sobre su físico, la actriz aseguró que se refugió en su madre: "Ella me dijo: 'No lo entiendes. No puedes ganar. Esto es solo gente que tiene un problema con la versión de ti que creen que les pertenece'. Y me dijo: 'Recupera tu poder. Pertenécete a ti misma y no te preocupes'".

Ahora, la intérprete ha posado despampanante en la alfombra roja de la premiere de Sé lo que hicisteis el último verano con un vestido ajustado negro de pedrería. Y muchos son los fans que han querido elogiar la belleza natural de Love Hewitt.