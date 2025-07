Aleix Cánovas, fan de Aitana, sobre las quejas del concierto en Barcelona: "Se escuchaba como si fuera un karaoke"

Tras la celebración del primer concierto del tour 'Metamorfosis' de Aitana en Barcelona, ha surgido la polémica por las quejas de un grupo de fans que piden que se les devuelva el dinero. ¿El motivo?: "No se oye", es lo que gritaban algunos asistentes, según se puede escuchar en el vídeo grabado por Aleix Cánovas.

El problema: un fallo de sonido

Aleix, fan de la cantante catalana, acudió al Estadi Olímpic Lluís Company y grabó la situación, para posteriormente publicarlo en redes sociales y explicar en Twitter su protesta: "Se escuchaba como si fuera un karaoke. La instrumental pero su voz no". Además, aseguraba ante el programa que no fue hasta la sexta canción que comenzó a escucharse. "Era un fallo de sonido" añadía, no tenía nada que ver con dónde estaba colocada su grada.

Después de publicar su queja, ha recibido muchos comentarios de odio por parte de los fans más apasionados. Sin embargo, y aunque a él también le gusta mucho Aitana, expresaba que es necesario comunicar este tipo de fallos para que no ocurran más: "Hay que ser realista y si algo no funciona decirlo".

De cara a tomar medidas, Aleix comentaba que no está interesado en recuperar los 80 euros que pagó por la entrada, y que la experiencia, finalmente, fue muy buena: "No reclamaría el dinero porque me lo pasé super bien. El concierto estaba super bien, la producción, el vestuario, las luces, ella (…)"

Cinco quejas formales

La colaboradora y periodista Lorena Vázquez añadía que ha hablado con la organización y, a través de estas fuentes, ha podido conocer que de las casi 50.000 personas que acudieron al concierto, solo 5 han hecho una queja formal. Por ello, concluía indicando que "el espectáculo sí estuvo a la altura".

