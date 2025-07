Ana Polo, sobre la carrera universitaria que hará la infanta Sofía: "El Rey le ha dicho que ni hablar "

Ana Polo, periodista especializada en Casa Real, detalla toda la información del futuro inmediato de la hija menor de los Reyes Felipe VI y doña Letizia. La infanta Sofía de Borbón Ortiz, hermana menor de la Princesa de Asturias, Leonor.

Nando Escribano avanzaba algunos de los detalles, como qué estudios realizará, los lugares en los que los cursará, y la cantidad económica que se destinará a su formación.

Más de 100.000 €

"Estrictamente, los gastos universitarios, los asume el Rey de su bolsillo"

Según Ana Polo, que aludía a informaciones de la propia Casa Real, serán los Reyes quienes asuman el coste de los estudios de Sofía, y que la cifra ronda los 117.000 euros: "Esto es un centro privado y, como ya pasó con los estudios de Gales, la Casa Real es quien asume la matriculación, los costes de alojamiento...".

"El tema candente por el que mucha gente se ha quejado"

El asunto es que ha despertado cierta controversia es una buena parte del presupuesto de la aventura estudiantil que va a emprender Sofía: "La seguridad sí que es un tema que asume el Estado. Es un detalle importante". Los agentes, su desplazamiento, estancia, y otros gastos, sí correrán a cargo de las arcas públicas.

¿Va a estudiar lo que quiere y donde quiere?

Alonso Caparrós, colaborador de Más Espejo Público de Verano, apuntaba que la iniciativa de irse al extranjero a estudiar habría partido de la propia Infanta, sin embargo no ha tenido libertad plena en todo el asunto, según afirma la periodista, que agradecía la pregunta del presentador de televisión, y la respondía tajante y negativamente: "No. No. No está estudiando lo que ella quería".

"Es una opción que le ha venido totalmente impuesta"

La Infanta quería estudiar algo relacionado con ingeniería o comunicación audiovisual, sin embargo Ana Polo asegura que "el Rey le ha dicho que ni hablar, que como Infanta de España, tiene que estudiar algo relacionado con su futuro institucional".

Sin embargo tampoco Felipe VI habría impuesto su voluntad plenamente, que sería que las dos de sus hijas hubieran cursado estudios de "Derecho y Economía en la Autónoma (Universidad de Madrid)". Ana Polo sí confirmaba que la decisión de estudiar fuera de España es de Sofía. Al final la condición de los Reyes, según la experta en Casa Real es la siguiente: "Te toca hacer Ciencias Políticas con Relaciones Internacionales".

"Una agenda muy potente"

Ana Polo explicaba por último cuáles serían las intenciones de Felipe VI para Sofía, y todo pasa por darle una agenda de relevancia y no entraría en sus planes esperar a que finalice los estudios para que de inicio.

