Clases gratuitas para preparar la oposición: la iniciativa solidaria de un grupo de jóvenes funcionarios

Desde hace años, la Escuela Ciudadana de Administración Pública tiene un objetivo en mente: acabar con la barrera económica que dificulta que muchos alumnos puedan preparar un oposición. Para la mayoría de los estudiantes, esta formación no solo supone un esfuerzo a nivel académico, sino también económico. De hecho, mensualmente una academia para opositores supone de media más de 200 euros, según nos cuentas varios alumnos.

Este desembolso no es accesible para la mayoría de ellos que se ven obligados a rechazar la oportunidad de acceder a un puesto de empleo público. Pero, la Academia ECAP es diferente y pretende acabar con esta situación ofreciendo clases gratuitas para todos los alumnos.

Solidaridad de funcionarios a opositores

Los profesores de ECAP son funcionarios expertos en varias ramas de conocimiento. Actualmente preparan varios tipos de oposiciones y ofrecen clases presenciales y también online, de forma gratuita. "Muchos de nosotros también tuvimos dificultades para poder pagarnos nuestra formación y por eso entendemos lo que se siente", señala Pablo Villatoro, profesor de la academia. De esta idea parte la solidaridad de esta iniciativa. "Algunas oposiciones requieren muchas horas de estudio y eso implica que los estudiantes tenga que abandonar su puesto de trabajo, lo que hace aún más difícil que puedan pagarse una academia", añade Pablo.

Uno de los alumnos que prepara sus oposiciones en esta academia es Adrián Fariña. Atiende a las clases online desde Galicia y agradece la ayuda que supone las iniciativas como esta. "Debería de fomentarse más este tipo de ideas, también desde las administraciones", señala el opositor.

Más allá de una barrera económica

En la ECAP no solo destacan la dificultad económica de preparar una oposición, sino que también detectan que hay una barrera sociocultura que impide que muchos jóvenes desconozcan la existencia de muchos tipos de oposiciones vigentes. "Hay personas que no se presentan porque nunca en su vida han oído hablar sobre que una oposición así podría existir". Por eso, desde hace unos meses también han iniciado un proyecto para dar charlas en distintos institutos. El objetivo es dar a conocer oposiciones que quizás son desconocidas y ofrecer a los alumnos un mundo de posibilidades mucho más amplio.

En total, la academia cuenta ya con más de 70 profesores, todos ellos funcionarios que dedican una parte de su tiempo a enseñar de forma gratuita. Además, suman ya más de 1500 alumnos, que cada vez ven más cerca el trabajo de sus sueños.

