Oswald, un falsificador de cuadros, defiende su labor: "Yo me he dedicado a pintar, no a engañar, aunque tampoco digo que yo sea un hermanito de la caridad"

En las dependencias de la unidad se acumulan cientos de obras intervenidas en distintas investigaciones. "Actualmente aquí hay más de 400 obras. Hay obras de Picasso, Miró… alcanzamos los 404 millones de euros".

Los especialistas explican que muchas falsificaciones siguen siempre el mismo patrón: partir de una obra sin autor conocido y transformarla en una supuesta pieza de un artista famoso.

"Una obra de autor anónimo, cuando cae en manos de un falsificador, quita la firma de ese autor anónimo y ponen la de un autor conocido". Ese simple cambio puede multiplicar su valor en el mercado. "Con eso consigue que se ganen ceros a la obra a la hora de comercializar".

Un cuadro sospechoso

El punto de partida de la investigación del grupo especializado en patrimonio histórico de la Policía de la Generalitat comenzó con un cuadro atribuido al Greco. Los agentes habían intervenido una obra sospechosa y decidieron analizarla para comprobar si realmente se trataba de una pieza del célebre pintor. En ese momento avisaron a 'Más Espejo' para presenciar el análisis del cuadro.

"Acabamos de intervenir una obra y vamos a proceder a su estudio visual", explican los agentes al comenzar la inspección. La unidad policial se dedica exclusivamente a investigar delitos relacionados con el arte y la protección del patrimonio histórico.

La pieza que tenían delante prometía ser excepcional. Según la información con la que se estaba moviendo en el mercado privado, se trataba de un lienzo atribuido al Greco valorado en más de un millón de euros. "Nos ha llegado un lienzo atribuido al Greco con un valor de 1.350.000 euros".

Comercializada a través de correo electrónico

Sin embargo, el modo en el que se estaba comercializando ya despertaba sospechas. No se vendía en galerías ni en subastas oficiales, sino en circuitos privados. "Esta obra se estaba comercializando de forma privativa, a través de correos electrónicos".

Según explican los investigadores, ese tipo de ventas suele moverse en mercados paralelos donde se negocian objetos de gran valor. "Gente que te vende lo mismo un lingote de oro, un coche de lujo o una obra de arte”.

Durante el primer análisis visual del lienzo comenzaron a aparecer detalles que no encajaban con una obra del siglo XVI. En la superficie del cuadro se detectaron señales de intervenciones relativamente recientes.

Luz ultravioleta como base de trabajo

"Estas manchas moradas son retoques que han habido en la obra no más allá de 50 años", cuentan. Los agentes también localizaron una zona especialmente sospechosa bajo la pintura.

"Aquí tenemos un recuadro muy mosqueante", explica el agente observando la parte superior izquierda del lienzo. "Debajo podría estar la ocultación de alguna firma". Para los investigadores, todo apuntaba a una manipulación posterior del cuadro para hacerlo parecer más antiguo. "Lo que han hecho ha sido darle un tinte para envejecerlo", explica mostrando el color del cuadro.

La imagen reveló varias modificaciones en la obra. "Tras recibir la radiografía del cuadro atribuido al Greco, se puede ver una inscripción tapada".

"El halo que rodea la cabeza lo ha hecho más grande y le han cambiado incluso hasta la mirada". La conclusión fue clara: el cuadro que se intentaba vender por más de un millón de euros no era una obra de El Greco. "De valer más de 1 millón, a valer menos de 1.000 euros".

Tras confirmarse que se trata de una falsificación, la policía ha solicitado a la autoridad judicial varias medidas para evitar que la obra vuelva a circular como auténtica. "Se solicita a la autoridad judicial tres medidas". Entre ellas, la destrucción de la pieza, su uso para formación policial o su devolución al propietario con una marca visible que indique que se trata de una falsificación.

Un caso que demuestra cómo una simple firma puede convertir un cuadro anónimo en una supuesta obra millonaria o en una estafa.

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