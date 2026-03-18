Bustinduy vuelve a descartarse como líder del nuevo Sumar: "No es eso lo que aspiro a hacer"

Desde que Yolanda Díaz anunció en febrero que no volverá a presentarse como candidata a las generales, el espacio de Sumar ha quedado huérfano de referente. Hasta ahora parecía no haber prisa por suplir ese vacío. "Vamos a construir la casa por los cimientos", repetían en las cuatro formaciones que integran la colación. Pero eso cambió ayer, cuando el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pidió "acelerar" el nombramiento del nuevo líder.

Pablo Bustinduy es uno de los nombres más repetidos en las quinielas para encabezar el espacio a la izquierda del PSOE, especialmente por el consenso que genera entre los partidos que componen el nuevo Sumar. Aunque hoy el ministro de Derechos Sociales y Consumo niega que las formaciones le hayan hecho una petición formal y vuelve a descartarse. "No ha habido tal ofrecimiento y, en todo caso, yo he sido claro muchas veces, no es eso lo que aspiro a hacer", ha zanjado Bustinduy.

Fuentes de Sumar también enfriaban ayer el debate: "Este es un proceso que se abordará a su debido tiempo", aseguraban. "No hemos realizado ninguna petición en ese sentido, ni a él ni a ninguna otra persona", añaden.

IU marca mayo como fecha límite para nombrar al nuevo líder

El lunes durante la reunión del Consejo Federal de Izquierda Unida, el líder de la formación puso sobre la mesa la necesidad de aligerar el nombramiento del nuevo referente al frente de la coalición. Una petición que, tal y como confirmaba ayer Maíllo, trasladarán a Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes. "En política los espacios vacíos no proceden, no son beneficiosos", apremiaba ayer el también candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas de la comunidad.

Los de Maíllo consideran que ese relevo debe producirse antes de mayo, tal y como ha corroborado hoy el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, a su llegada al pleno.

Una exigencia que no todos ven con buenos ojos. Fuentes consultadas considera "inoportuno", fijar plazos. "La silla no está vacía, hay cuatro organizaciones que ocupan el espacio", concluyen esas mismas fuentes.

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