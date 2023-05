María del Monte denuncia que le han intentado "hacer daño" después de hacer pública su condición sexual

María del Monte fue la estrella de la "Gala de Premio Diversa Global "en esta edición 2023, que se celebró la noche del pasado jueves en Madrid. La tonadillera era galardonada con el premio más relevante. Estos galardones nacen en 2016 y buscan reconocer la labor del sector empresarial, comercial, institucional y social en torno a la diversidad LGTBI.

María subió al escenario a recoger su premio y aprovechó su intervención para mostrar su agradecimiento al colectivo, habló abiertamente de lo feliz que se siente desde que presentó a su novia en el Orgullo gay el año pasado y reconoció sentirse liberada porque ya podía presentar a Inma como su novia.

Sin embargo en medio de su discurso pidió al publico asistente que bajasen los teléfonos y que dejasen de grabar porque iba a contar algo. Nando Escribano fue uno de los asistentes a la gala y aunque no llegó a grabar, si tomó buena nota de lo que contó María del Monte: "Después de salir del armario me han intentado hacer daño, me han pasado cosas oscuras que ya contaré".

"He desenfundado la espada y ya no vuelvo a enfundarla hasta que me muera"

El periodista ha entrado por skype en Espejo Público para reproducir las palabras de María en la gala: "He desenfundado la espada y ya no vuelvo a enfundarla hasta que me muera. Hay cosas ocultas por ahí, pero ahora no las voy a contar porque no me apetece. Ojalá dentro de pocos años no tengamos que decir nada Ojalá que esto ocurra pronto porque a mi me gusta la gente que va de frente y con la verdad por delante".

María también ha querido matizar que lo que le llevó a hacer esta confesión fue ser consciente de la falta que hacía seguir luchando por los derechos del colectivo LGTBI.: "El día que di el pregón del Orgullo fui consciente de la cantidad de cosas que quedan por hacer en este campo".

Espejo Público ha contactado con María del Monte para que aclare a que se refiere con sus enigmáticas palabras, que han dado lugar a múltiples especulaciones, llegando a pensar que la artista podría haber sufrido amenazas o mensajes de odio "Solo ha pasado algo que tengo que asegurarme antes de decirlo.. Es algo que tiene que ver con el trabajo. Si se demuestra lo que pienso lo denunciaré, pero de momento prefiero actuar con cautela, con prudencia." . Leyendo entre líneas se ha barajado en plató que podría tratarse de un veto laboral por su homosexualidad.

"Locamente enamorada de Inma", la mujer de su vida

El pasado mes de junio María del Monte confesaba públicamente su condición sexual durante su pregón en las fiestas del Orgullo de Sevilla. Fueron unas declaraciones que sorprendieron porque la artista siempre ha sido muy reservada a la hora de hablar de su vida personal: " Claro que tengo a mi familia desde hace 23 años, por supuesto que tengo al amor de mi vida. He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder de eso?. Lo que pasa es que he intentado proteger a esa familia, por mi me daba igual, lo que quiero es que la gente a la que quiero no sufra.".

María del Monte ha añadido que se siente muy querida por el público y feliz porque sigue locamente enamorada de Inma, la mujer de su vida.