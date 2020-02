Brutal paliza en prisión al asesino de Laia, la niña de 13 años de Vilanova

En junio de 2018 contábamos un crimen que nos conmocionó, el de la pequeña Laia, en Vilanova (Barcelona) y este miércoles tenemos novedades sobre su asesino.

Laia tenía 13 años cuando bajaba de casa de sus abuelos a la calle donde la esperaba su padre y fue en ese momento cuando su captor, que vivía bajo de la casa de sus abuelos, la secuestró, la metió en su casa y acabó con su vida. Ahora su asesino ha sufrido una brutal paliza en la cárcel de Brians por parte de otros dos internos que le han fracturado la mandíbula y ha perdido varios dientes.

Según ha avanzado la Cadena SER, los golpes tuvieron lugar por la tarde en el patio de la prisión y el hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital Penitenciario de Terrassa. Los agresores son compañeros del mismo módulo que el asesino y, según han detallado en la radio, le dieron diversos golpes con el pie en la cabeza. Los dos presos agresores han sido aislados del resto de compañeros de módulo y la cárcel ya está estudiando las medidas disciplinarias que les van a aplicar.

Sonia, la madre de Laia, ha entrado por teléfono en Espejo Público y nos ha contado: "Ni me alegro, ni no me alegro de que este señor esté en un hospital. Mi objetivo es que llegue a juicio sano y en plenas facultades para poder declarar y que le caiga todo el peso de la ley".

Comenta que aún no hay fecha para el juicio, "en breves se hará, es un proceso lento". Finalizaba diciendo: "Espero que la prisión permanente revisable se aplique para darle justicia a Laia".

