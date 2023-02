Jaime Cantizano: “Yo creo que Shakira debería parar”

Los mensajes desgranados en la nueva canción de Shakira fueron analizados en Espejo Público por los colaboradores del programa y Jaime Cantizano es contundente con la cantante colombiana: “Yo creo que Shakira debería parar”. Estos mensajes hablan no repetir errores con sus parejas y de cómo se han convertido en mujeres empoderadas tras superar las rupturas como canta Karol G: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”.

Jaime considera que Shakira ha creado "una industria del despecho" con este tipo de canciones. “Es la máxima representante de un nuevo negocio, que es el despecho y cada una de las letras es una demostración”· Y remarca que la cantante colombiana sigue manteniendo una “relación enferma” que no ha podido superar al no desligarse del todo y seguir en redes a su ex pareja: “Cuando se repite en los mensajes, es su cuarta canción, es que no ha roto el lazo, ni el vínculo, está proyectando lo que ella piensa”.

"Shakira se hace un flaco favor y no debería presentarse como representante de las mujeres despechadas"

En la canción Shakira descifra lo que significa la triple M: “Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”. Cantizano concluye que Shakira se hace un flaco favor y que ya no se le debería presentar como: “representante de las mujeres despechadas que consiguen la independencia y se sienten liberadas, sino todo lo contrario, las cadenas todavía pesan”.

La periodista del programa Espejo Público; Margari García, realizó una encuesta para conocer la aceptación de la nueva canción y los nuevos mensajes de venganza hacia su ex pareja: “Yo hecho de menos a la antigua Shakira”. “Vender, simplemente dar morbo”. “Cansa un poco, un poco pesada”. “Antes era como más interesante, como lo escribía, ahora es como más literal, hola te odio, adiós”.