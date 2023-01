Las traiciones que Shakira no cuenta en su canción contra Piqué: Su cocinero y la discordia de la miel

Shakira se ha convertido en el centro de atención para los medios de todo el mundo después del explosivo estreno de su session 53 con Bizarrap: 'Sorry Baby'. Un tema en el que la colombiana deja de cantarle al desamor y al desengaño para dirigirse directamente a su ex Gerard Piqué y a la nueva pareja de este, Clara Chía.

Lejos de esconderse la cantante ha compartido en su cuenta de Instagram numerosos mensajes en los que se reafirma en la letra de su canción. Dedica este tema a la unión de las mujeres que no se amilanan "ante los hombres que levantan la ceja" en un grito de sororidad. Este domingo la estrella de la música ha dado una fiesta en su casa de Barcelona con sus amigas. Algunas de ellas eran parejas de amigos de Gerad Piqué que, pese a que la relación ha terminado, mantienen su apoyo a Shakira.

Juntas celebraron el éxito que está teniendo el tema de Shakira con la música a todo volumen. "Piqué como pasa de todo se habrá hasta reído", señalaba la periodista Silvia Taulés. La mujer de Leo Messi fue una de las primeras en dar 'like' a la canción de Shakira. Al parecer los que se llevaban mal eran Piqué y Messi pero entre Antonella Roccuzzo y la cantante hay buena sintonía.

La traición del cocinero de Shakira

Shakira canta a los 4 vientos que Piqué la traicionó con otra pero no desvela en este tema todos los detalles de la ruptura. Cuenta la periodista Taulés que en las ausencias de Shakira el cocinero que la intérprete había contratado personalmente cocinaba también para la nueva pareja de Gerard Piqué, Clara Chía. Le preparaba los platos que más gustaban a la joven sin que ella supiera nada.

Otro detalle que no le cuadraba a Shakira, según Taulés, era que la miel se estaba acabando cuando al ex del Barça no le gustaba, sin saber que quien consumía la miel en su ausencia era la que es hoy su nueva pareja sentimental.