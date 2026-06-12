Gabriel traiciona a los De la Reina y arruina el acuerdo con Brossard

Cuando la familia estaba a punto de sellar un acuerdo clave para recuperar los terrenos, edificios y maquinaria de Toledo, Gabriel irrumpe en la reunión y provoca un vuelco que cambia por completo sus planes en Sueños de libertad.

La situación empeora al descubrirse que Floral ha presentado una oferta superior y que Gabriel está detrás de la operación. El golpe desata un nuevo enfrentamiento familiar y deja en el aire el futuro de los De la Reina.

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