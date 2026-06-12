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Y AHORA SONSOLES
La detención de Beret en Sevilla sacude a sus seguidores apenas dos días después de su última aparición pública
El cantante sevillano ha sido arrestado por una presunta agresión sexual y ya ha pasado a disposición judicial en un caso del que, por ahora, se conocen pocos detalles.
Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, fue detenido en Sevilla por una presunta agresión sexual. La actuación fue llevada a cabo por agentes de Atención a la Mujer, que localizaron al artista y lo trasladaron a dependencias policiales.
Según la información difundida en Y ahora Sonsoles, el cantante no prestó declaración en comisaría y pasó directamente a disposición judicial. Las primeras informaciones apuntan a que la investigación estaría relacionada con un único caso denunciado.
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