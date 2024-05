Indignación entre los vecinos por el concierto de Taylor Swift: "Nadie está preparado para que le maltraten así 2 días"

Taylor Swift llega a Madrid con dos conciertos en los próximos 29 y 30 de mayo. Los ánimos ya se empiezan a notar en los alrededores del Santiago Bernabéu que prepara sus calles para la acogida de más de 70.000 personas en cada uno de los conciertos. 145.000 swifties que llegan de todos los rincones de España.

¿De dónde vienen los fans?

Madrid es el único lugar del país que podrá acoger a la cantante estadounidense, por ello, se espera la llegada de fans de toda España y también de Portugal. Las plataformas para compartir vehículos revelan un gran aumento de demanda de usuarios. Algunos de los lugares de origen son Zaragoza, Sevilla, Valencia, Murcia, Granada. El tren también es otra de las opciones que eligen los swifties. Desde Barcelona o Valencia se ha duplicado el número de pasajeros de AVE en comparación con la semana pasada y desde Sevilla se ha triplicado.

Consecuencias económicas

Los dos conciertos también van a tener un gran impacto en la economía. Será un inyección económica directa a la ciudad de Madrid que podría ascender hasta los 25 millones euros. Se calcula que cada fan podría dejarse de media unos 1.300 euros. En esta cantidad se incluyen los gastos de las entradas, el alojamiento, la ropa o merchandising para el concierto, el viaje y otros gastos de comida y ocio.

Cortes de tráfico

El primer concierto será el miércoles día 29 pero debido a la gran afluencia se esperan cortes de tráfico desde el martes en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu. El montaje y los preparativos para el espectáculo ya están en marcha. Más de 100 camiones son los que se espera que lleguen para descargar. Hoy, lunes 27, ya han empezado a llegar los primeros.

El personal de seguridad del estadio asegura que será a partir del miércoles por la mañana cuando se empezará a retirar el vallado para que los fans puedan comenzar a hacer cola. Sin embargo, aseguran que debido a las obras y a la gran afluencia de carreteras en el entorno cercano al estadio será muy difícil acampar.

¿Cómo lo viven los vecinos?

Los vecinos cercanos al Santiago Bernabéu no están tan contentos con el despliegue ocasionado por el concierto, las obras y los eventos que están teniendo lugar en el estadio. La policía ha detectado niveles acústicos ilegales en algunos de los conciertos que se han producido con anterioridad. Los vecinos de la zona han creado una asociación llamada "perjudicados por el Bernabéu" para protestar por los ruidos que tienen que soportar.

En el programa Espejo Público, Leire Pérez ha podido hablar con Enrique Martínez, el presidente de la asociación. "Nadie está preparado para que le maltraten", esta ha sido su respuesta cuando le han preguntado por los conciertos próximos de Taylor Swift. "Nos hacen un daño enorme, hay personas enfermas, hay señores mayores y pequeños". El presidente de la asociación asegura que sufren un ruido que está 10 veces por encima de lo que está permitido por la ley y están cansados.

Los vecinos no entienden cómo es posible que se esté permitiendo un delito cuando ya está denunciado al ayuntamiento. "Cómo es posible que se maltrate a los ciudadanos con el argumento de que va a dejar 25 millones de euros". Los vecinos han conseguido frenar la construcción de dos nuevos aparcamientos en las inmediaciones llevándolo a los tribunales pero ya han sufrido 5 conciertos diferentes.

Enrique declara que las mismas personas que les tienen que defender son las que les están agrediendo. "Es imposible que no se oiga, es un recinto abierto, no está insonorizado". Enrique asegura que el Bernabéu ya no es un Estadio de fútbol como se conocía, dice que se ha convertido en un "eventronomo" y que es todo una cuestión de dinero.