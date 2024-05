Taylor Swift desata la locura en Madrid a cinco días de su primer concierto en el Santiago Bernabéu

Quedan tan solo cinco días para que la artista estadounidense Taylor Swift traiga el espectáculo del 'Eras tour' a España, aunque su impacto ya se está empezando a notar en la capital española. Será el próximo 29 y 30 de mayo cuando la estadounidense actúe en el Santiago Bernabéu, y tanto los fans como el sector hostelero ya se están comenzando a preparar para lo que prometer ser el evento musical del año. El terremoto 'swiftie' ya ha provocado que la venta de billetes de trenes para acudir a alguno de sus dos espectáculos se haya disparado. Además. se estima que esos días sus fans se dejarán en torno a 20 millones de euros en la capital.

Los empresarios han aprovechado la ocasión para ofrecer experiencias exclusivas a los fans que se alojen en la ciudad. Por 30.000 euros, sus seguidores se podrán alojar en la suite de un céntrico hotel, que incluye 13 experiencias exclusivas. El 13 es un número al azar, ya que además del ser preferido de la cantante, ha jugado un papel clave en su carrera. Un pack que incluye la posibilidad de ver el concierto en la zona VIP, masajes, menús en los mejores restaurantes, además de servicio de peluquería y maquillaje de cara al concierto, e incluso el famoso pintalabios rojo que usa la cantante de 'Cruel Summer'.

Existen diversas opciones. Otros establecimientos hoteleros han optado por poner a disposición de los huéspedes los vinilos de los distintos álbumes de la cantante, para calentar antes del show e incluso han incluido en el menú su plato favorito: tiras de pollo frito.

Más de 140.000 personas asistirán al 'Eras Tour'

Taylor Swift logró colgar el cartel de 'sold out' en el Bernabéu en pocos minutos. En total, más de 140.000 personas podrán recorrer junto a la artista las principales etapas de su carrera, en un show que durará más de tres horas, y que ha provocado que algunas 'swifties' hayan decidido tomar medidas extremas para no perderse ni un segundo del espectáculo. Entre ellas se encuentra el usar un pañal, para no tener que ir al servicio: "He visto a mucha gente que se pone pañales para el concierto, porque es la única manera de no perderte ninguna canción, porque yo no me pienso perder ninguna canción de esta mujer", alegaba una de sus seguidoras en las redes sociales.

El año pasado fue la cantante más escuchada en todo el mundo, algo que parecen respaldar las cifras del 'Eras Tour', la gira que inició el pasado 17 de marzo de 2023 en Estados Unidos, y que ya ha recorrido América, Asía, Oceanía, hasta llegar a Europa, hace unas semanas. En total son más de 146 fechas en los cinco continentes y por los que se estima que factura en torno a 12 millones de dólares de media cada noche.

