Moisés se estrena en el último panel de La ruleta de la suerte

Moisés ha llegado al panel con Bote sin nada de dinero, pero, el turno le pertenecía. Sin embargo, nadie esperaba que el concursante del atril amarillo fuese a jugar ya que Noelia tenía un gajo de empiezo yo.

La concursante del atril rojo se ha despistado totalmente, probablemente por la cantidad de dinero que tenía ya. Esta oportunidad la ha aprovechado Moisés y le ha ido muy bien.

Aunque haya sido una pena para Noelia, el propio Jorge Fernández se ha alegrado puesto que así al menos Moisés se lleva algo a casa. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!