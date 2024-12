Una de las familiares que habló con la reina Letizia en el funeral de la DANA: "Dijo que no podía decirme lo que realmente pensaba”

LosReyes de España se convirtieron el lunes en el mayor consuelo para las víctimas de la DANA. Durante casi media hora estuvieron dando el pésame a los 400 familiares de los fallecidos. Frente al papel de los Reyes, la ausencia de Pedro Sánchez. Ni estaba, ni se esperaba al presidente. Y, ante las críticas, a media mañana del lunes,el gobierno rectificó y envío “in extremis” a tres ministros. Una de las afectadas que más estuvo hablando con los Reyes fue Rosa María Álvarez. Esta vecina de Catarroja perdió a su padre el 29 de octubre: “he perdido todo, a mi padre, mi casa, todos mis recuerdos de la infancia…lo he perdido todo. Lo inmaterial y lo material”, ha explicado en una entrevista en Espejo Público.

Conversación con la reina Letizia

Rosa estuvo hablando con doña Letizia durante varios minutos al acabar la misa: “lo primero que le pregunté es si creía que lo que pasó el 29 de octubre era una catástrofe natural o una negligencia”. Y la respuesta de la reina le sorprendió: “me dijo que no podía contestarme, que entendiera su posición y que por eso no podía decirme lo que realmente pensaba”. Una de las cosas que más destacan de la reina Letizia es su implicación en obras sociales, y por eso, Rosa, quiso pedirle que no se olvidará de los valencianos: “le dije a la reina que se implicará con los valencianos igual que se implica con otras causas. Me dijo que no se iba a olvidar de nosotros”.

“Nadie nombró a los fallecidos”

Una de las cosas que más molestó a los familiares durante la misa funeral, fue que nadie nombrara a los 222 fallecidos: “nos indignó mucho a los familiares que no se dijeran los nombres de los fallecidos durante la homilía, como mínimo se tenían que haber dicho los nombres de los familiares que estábamos en la misa”. Durante la entrevista, Rosa ha explicado varias veces la impotencia que sintieron al ver a tantos políticos: “lo que sobraban eran políticos, nadie nos saludó. ¿Para qué vinieron? Solo los reyes vinieron a darnos el pésame”.

