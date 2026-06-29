Un experto en blanqueo de capitales advierte del futuro procesal de Zapatero: "Va a tener que pagar el 47% del valor de las joyas"

El experto en blanqueo de capitales Juan Carlos Galindo analiza la situación legal de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno planea demostrar que las joyas halladas en su despacho las recibió como regalo estando en España. Una tesis que le haría esquivar el delito de contrabando.

Explica Galindo que ahora entra en juego la maquinaria pesada para ayudar al juez Calama en el caso, que es la Agencia Tributaria. Normalmente la Agencia Tributaria ya llevaría unos años investigando a Zapatero y habría puesto en manos de abogacía y Fiscalía este presunto fraude fiscal. Tendría perfectamente ubicado de qué año es y de qué impuesto estamos hablando.

Sin embargo, mantiene el experto, que ahora nos encontramos con "la casa por el tejado" y la Agencia Tributaria va a acaparar su posición como perjudicada para acceder a la documentación que tiene el juzgado. La Agencia Tributaria va a empezar a investigar a Zapatero como un presunto defraudador. "Van a entrar en juego los GEO de la Agencia Tributaria, expertos en fraudes internacionales. Lo primero de todo es investigar a Zapatero de arriba a abajo", apunta.

"Lo primero que le va a decir la Agencia Tributaria es que le toca tributar según el año que se han encontrado las joyas"

Juan Carlos Galindo pone sobre la mesa que la agencia tributaria "no necesita permiso de nada ni de nadie" para empezar a investigar. Explica que lo primero que tiene que determinar es, según el año en el que se han encontrado las joyas, cuándo le toca tributar.

Si hablamos de las joyas la Agencia Tributaria le va a decir a Zapatero que se le impute el año 2026 porque no hay información que diga lo contario. "Él está en la Comunidad de Madrid donde pagaría el 47%, del total del valor de las joyas (1.350.000 euros)". Además, el expresidente socialista haría frente a un delito de fraude fiscal.

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