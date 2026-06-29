Hallan muertos a dos niños dentro de un coche cerrado y detienen al padre y a la madrastra

Dos menores, de ocho y diez años, han sido encontrados sin vida en el interior de un coche cerrado con llave en una zona residencial cercana a Xylofagou, en Chipre. La Policía investiga las causas exactas de la muerte y se ha procedido al arresto del padre y de la madrastra por una presunta negligencia relacionada con el fallecimiento de los niños.

Los hechos tuvieron lugar en el área de la base británica de Dhekelia. Según el diario británico 'The Sun', agentes de las bases británicas acudieron al lugar tras tener conocimiento de los hechos y también se solicitó la asistencia de una ambulancia. Cuando llegaron los equipos de emergencia, los dos menores ya habían fallecido.

Según las primeras informaciones que han trascendido, los niños, de origen búlgaro, presentaban rigidez muscular extrema y quemaduras atribuidas a una exposición prolongada al sol. Medios locales apuntan además a que los cuerpos tenían signos compatibles con asfixia, aunque la causa exacta de la muerte aún no ha sido confirmada oficialmente. Serán los exámenes forenses los que deberán determinar con precisión cómo murieron los dos niños.

Detenidos el padre y la madrastra

La Policía ha arrestado al padre y a la madrastra de los menores bajo sospecha de presunta negligencia relacionada con las muertes. Por el momento, aún no se ha determinado cómo llegaron los menores al interior del coche, ni por qué el vehículo permanecía cerrado con llave en el momento en el que fueron encontrados.

Un portavoz de las bases británicas ha confirmado que los agentes se encontraban en una vivienda de Xylofagou investigando las circunstancias del fallecimiento.

Muere un niño de 3 años dentro de un coche en Francia

Un incidente similar ocurrió el pasado miércoles en la ciudad de Saint-Gratien, en la región de París, cuando un niño de tres años murió tras ser encontrado inconsciente en el coche de sus padres en plena ola de calor.

Según fuentes policiales citadas por medios locales, el menor habría entrado solo en el vehículo, que estaba estacionado frente a la vivienda familiar, sin que sus padres se dieran cuenta. Pasaron unos 45 minutos hasta que la madre lo encontró dentro del coche.

El suceso ocurrió a última hora de la tarde, con temperaturas que rozaban los 40 grados. Una persona que se encontraba cerca acudió tras escuchar los gritos de la madre e intentó reanimar al niño hasta la llegada de los servicios de emergencia. Los bomberos lo encontraron en parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos por reanimarlo, el menor falleció.

La madre fue trasladada al hospital en estado de shock, mientras que el padre fue interrogado en el marco de una investigación por homicidio involuntario.

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