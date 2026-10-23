La IA entra en campaña electoral: las 'caretas' del PSOE, la cátedra de Begoña Gómez o los pisos de la pareja de Montse Mínguez

La inteligencia artificial entra en campaña. El video hecho con IA utilizado por el PP para parodiar el 'soy zurdo' del PSOE ha encendido la mecha. Tras la publicación, el PSOE ha puesto el grito en el cielo y ha anunciado que está estudiando medidas judiciales contra Génova al considerar que este uso de la IA es de una "agresividad extrema" y supone un grave delito de suplantación de identidad. "Una cosa es el debate y la discusión política y otra superar todos los límites".

Aitor Esteban, a la piscina

La realidad es que el PP no ha sido el único en utilizar la IA para atacar a sus adversarios políticos. A finales de abril de 2026 el PSOE de Euskadi publicó en redes sociales un montaje también creado con inteligencia artificial en el que el líder del PNV, Aitor Esteban, aparecía lanzándose a una piscina.

La imagen iba acompañada de críticas que acusaban a Esteban de "tirarse a la piscina" con las negociaciones del nuevo estatuto de autonomía y de seguir la línea de EH Bildu. La polémica no tardó en llegar. Desde el PNV denunciaron la "inaceptable falta de respeto" y acto seguido suspendió una reunión de seguimiento prevista con representantes socialistas.

Fuera 'caretas'

Pero hay más ejemplos. Recientemente el partido que dirige Santiago Abascal ha publicado un vídeo en el que aparece Pedro Sánchez quitándose lo que parece ser una máscara. A esto le sigue un desfile de personalidades, que se van dando paso unas a otras, vinculadas al PSOE que en algún momento han estado en el centro de la polémica: José Luis Ábalos, Koldo García, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán, Arnaldo Otegi, Álvaro García Ortiz, David Sánchez, Puigdemont, Leire Díez, Begoña Gómez y Nicolás Maduro.

¿Son legales estos vídeos?

La pregunta que se hacen muchos es si este tipo de videos generados con inteligencia artificial son legales. La abogada y tertuliana Isabel Rábago aclara que sí "porque cumplen exactamente la normativa que exige la Unión Europea". Según esta normativa, no se prohíbe la ultra suplantación "que es cuando tú creas un relato que no existe, con un discurso que no existe", pero sí te obliga a identificar que es inteligencia artificial, "que es lo que han hecho todos los partidos políticos".

Según apunta la experta, este tema "es más revuelo político que otra cosa, estos vídeos son sátiras políticas". La jurista, investigadora y experta en IA, Covadonga Torres aclara que siempre que se identifique que un vídeo ha sido creado con IA "no debería haber ningún tipo de problema, es todo sátira".

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