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Los partidos políticos se lanzan a la caza del voto joven en las redes sociales y experimentan con la IA

PP, PSOE, Vox y el nuevo Frente Amplio intensifican su actividad en redes sociales. Sin embargo, ha sido el PP el que más ha llamado la atención con su cambio de estrategia y sus ataques directos al PSOE mediante vídeos generados con inteligencia artificial.

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Los partidos políticos convierten las redes sociales en un campo de batalla electoral con la inteligencia artificial | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
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Al más puro estilo Trump, el PP ha publicado en sus redes sociales una contracampaña a la de los "zurdos" del PSOE. En ella aparecen recreaciones generadas con inteligencia artificial de dirigentes socialistas y personas del entorno del Gobierno, a quienes se atribuyen supuestas confesiones sobre casos de corrupción y delitos por los que han sido juzgados, están siendo investigados o podrían llegar a serlo.

La iniciativa ha abierto un nuevo frente de confrontación política, esta vez en las redes sociales. Los socialistas estudian emprender acciones legales contra el PP por estos vídeos.

Podemos fue el primer en centrarse en las redes

Pero estas dinámicas no son nuevas. Hace diez años, Podemos ya destacó por el uso de las redes sociales como herramienta de campaña y confrontación política. Vox recogió el testigo en los últimos años y el PSOE también aprendió pronto a explotar este terreno, con Pedro Sánchez como uno de sus principales protagonistas y Óscar Puente entre las voces más combativas. El PP, por su parte, ha cambiado su estrategia en los últimos tiempos y se ha sumado con fuerza a esta tendencia.

En los últimos días, el uso de las redes sociales de las formaciones para atacar al contrario se ha intensificado con las elecciones generales a la vuelt de la esquina. Los partidos se han lanzado a la conquista del voto joven con vídeos virales, mensajes provocadores e inteligencia artificial.

El PP acelera el paso con el uso de la IA

El vídeo de 'la isla de las corrupciones' marcó un antes y un después en la cuenta de Génova. Desde entonces, el partido ha apostado por nuevos formatos y por el uso cada vez más frecuente de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, ha llegado a convertir a Sánchez en protagonista de una versión propia de 'El Padrino' y a recrear, junto a su mujer, Begoña Gómez, una versión de 'Titanic'.

Otro ejemplo se produjo tras el último Comité Federal del PSOE, cuando Pedro Sánchez y su mujer protagonizaron un beso que ambos compartieron en redes sociales. La respuesta de los populares no tardó en llegar: el PP sustituyó a Begoña Gómez por José Luis Ábalos en la imagen y la acompañó del mensaje "la foto de la campaña".

Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para todos los partidos. Vox también recurre a la inteligencia artificial para volver a poner el foco en los casos de corrupción que afectan a Sánchez y a su entorno. Mientras tanto, Ada Colau ha regresado a X en plena carrera por el liderazgo del nuevo 'Frente Amplio'.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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