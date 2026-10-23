Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Vivienda

El calvario de la periodista Gema Huesca por recuperar su casa okupada: "Hay que evitar denunciar porque es lentísimo"

Desde hace dos años y medio la periodista Gema Huesca tiene uno de sus pisos okupados. La inquilina dejó de pagarle y aún no ha sido capaz de recuperar la vivienda.

Gema Huesca.

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

La periodista de 'La Razón' Gema Huesca lleva dos años y medio con una inquiokupa en su vivienda. Se encuentra a la espera de que la audiencia provincial resuelva su caso. Explica que ahora la Audiencia tiene que confirmar la sentencia inicial a la espera de saber si puede recuperar la casa o no.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado Huesca a la hora de recuperar su casa son los plazos y la dilatación de los trámites cuando esto llega a los tribunales. "Hay que evitar denunciar, cuando esto se judicializa es lentísimo".

"Mi inquilina tenía dos viviendas y aún así era considerada vulnerable"

Este procedimiento le ha acarreado grandes gastos de abogados y procuradores. No entiende cómo en su caso su inquiokupa tenía dos viviendas, y aún así como las tiene fuera de España a ojos de la administración española era vulnerable.

"Si no hay seguridad jurídica la gente no alquilará"

Sostiene la periodista que desde 2018 el metro de compra ha subido un 48% y el alquiler un 40%. "Antes de Sánchez la vivienda solo preocupaba un 2% ahora un 56. Si no se da seguridad jurídica en las personas que alquilan su vivienda no se puede alquilar", mantiene.

Ella misma vive en Madrid y es consciente de que los más perjudicados por los elevados precios de la vivienda son los jóvenes porque son personas que trabajan y no se pueden independizar. Asegura que si no se protege a las personas que arrendan las casas es muy complicado que se encuentren inmuebles a precios asequibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Castañares en Espejo

Paco Castañares arremete contra Pedro Sánchez: "No empatiza con la gente, necesita crear enemigos, pobrecito"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada

La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada

El truco de Joseba Arguiñano para quitar la piel y las pepitas a los pimientos asados

El truco de Joseba Arguiñano para quitar la piel y las pepitas a los pimientos asados: “Muy sencillo”

Joseba Arguiñano y Lydia Valentín preparan unos deliciosos rollitos de ternera y pimientos

Joseba Arguiñano y Lydia Valentín preparan unos deliciosos rollitos de ternera y pimientos

IA MONTAJE ESPEJO
IA PARA LAS ELECCIONES

La IA entra en campaña electoral: las 'caretas' del PSOE, la cátedra de Begoña Gómez o los pisos de la pareja de Montse Mínguez

Ignacio Urquizu
ELECCIONES 29N

Ignacio Urquizu, ex diputado del PSOE: "Hay una posibilidad del 25% de que Pedro Sánchez supere al PP"

Gema Huesca.
Vivienda

El calvario de la periodista Gema Huesca por recuperar su casa okupada: "Hay que evitar denunciar porque es lentísimo"

Desde hace dos años y medio la periodista Gema Huesca tiene uno de sus pisos okupados. La inquilina dejó de pagarle y aún no ha sido capaz de recuperar la vivienda.

Tania Llasera relata en La Mesa el infierno que vive en las redes sociales: "Me han amenazado con matarme"
TESTIMONIO

Tania Llasera relata en La Mesa el infierno que vive en las redes sociales: "Me han amenazado con matarme"

La comunicadora cuenta en La Mesa las consecuencias de sus polémicas en redes sociales, donde asegura haber recibido amenazas de muerte y mensajes en los que deseaban que no hubiera nacido.

Castañares en Espejo

Paco Castañares arremete contra Pedro Sánchez: "No empatiza con la gente, necesita crear enemigos, pobrecito"

Los estilismos de la Leonor y Sofía a examen

Susanna Griso, sobre los estilismos de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía: "A veces las visten como sus madres"

Javier Clemente desmiente haber pegado a un periodista: "No le he pegado, le he amenazado que le iba a pegar con la brocha del micrófono"

Javier Clemente en La Mesa: "He estado 35 años acusado de pegar a un periodista y nunca lo hice"

Publicidad