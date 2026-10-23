El calvario de la periodista Gema Huesca por recuperar su casa okupada: "Hay que evitar denunciar porque es lentísimo"

La periodista de 'La Razón' Gema Huesca lleva dos años y medio con una inquiokupa en su vivienda. Se encuentra a la espera de que la audiencia provincial resuelva su caso. Explica que ahora la Audiencia tiene que confirmar la sentencia inicial a la espera de saber si puede recuperar la casa o no.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado Huesca a la hora de recuperar su casa son los plazos y la dilatación de los trámites cuando esto llega a los tribunales. "Hay que evitar denunciar, cuando esto se judicializa es lentísimo".

"Mi inquilina tenía dos viviendas y aún así era considerada vulnerable"

Este procedimiento le ha acarreado grandes gastos de abogados y procuradores. No entiende cómo en su caso su inquiokupa tenía dos viviendas, y aún así como las tiene fuera de España a ojos de la administración española era vulnerable.

"Si no hay seguridad jurídica la gente no alquilará"

Sostiene la periodista que desde 2018 el metro de compra ha subido un 48% y el alquiler un 40%. "Antes de Sánchez la vivienda solo preocupaba un 2% ahora un 56. Si no se da seguridad jurídica en las personas que alquilan su vivienda no se puede alquilar", mantiene.

Ella misma vive en Madrid y es consciente de que los más perjudicados por los elevados precios de la vivienda son los jóvenes porque son personas que trabajan y no se pueden independizar. Asegura que si no se protege a las personas que arrendan las casas es muy complicado que se encuentren inmuebles a precios asequibles.

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