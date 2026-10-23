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Ignacio Urquizu, ex diputado del PSOE: "Hay una posibilidad del 25% de que Pedro Sánchez supere al PP"

El sociólogo y ex diputado del PSOE analiza en Espejo Público los posibles escenarios electorales mediante simulaciones que tienen en cuenta la intención de voto y el reparto de escaños.

Ignacio Urquizu

"Hay una posibilidad del 25% de que Pedro Sánchez supere al PP"

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Claudia Anaya
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A poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las simulaciones electorales permiten explorar los distintos escenarios que podrían surgir de las urnas. Ignacio Urquizu, sociólogo y exdiputado del PSOE, ha analizado hoy en Espejo Público las posibilidades de formación de Gobierno y la distribución de los escaños en el Congreso.

"La probabilidad de que haya un gobierno PP-VOX es muy alta, aunque no del 99,9%. Dudo que lleguen a 190 escaños", ha asegurado Urquizu. Según el exdiputado, la primera etiqueta de España es la extrema izquierda. "Durante toda la legislatura se ha visto que el PSOE mantenía el gobierno porque comía de Sumar, ahora de Frente Amplio, suponiendo un apoyo del 44 a 50%, unos datos muy elevados para lo que ha sido la trayectoria del PSOE en las últimas décadas. En base a eso, están desarrollando su estrategia".

"La probabilidad de que haya un gobierno PP-VOX es muy alta"

El voto indeciso de la izquierda, ahora a favor del partido socialista Urquizo ha explicado que al principio de la campaña había en torno a un 20% de los votantes de izquierda que estaban indecisos. Conforme ha ido avanzando esta, esa intención de voto se ha ido desarrollando y decidiéndose por el PSOE. “Ha habido una reducción de bloques y recomposición de la derecha, donde PP ha estado perdiendo apoyo en beneficio de Vox. Si el PP empezó en 130, ahora podría estar en los 120, y VOX acercándose a los 70”, apunta.

¿Podría superar Pedro Sánchez al PP en las elecciones?

Ignacio Urquizu ha asegurado que hay una posibilidad de que Pedro Sánchez supere al PP de un 25%. "La distancia entre partidos es muy pequeña y el 40% de los ciudadanos deciden su voto en la última semana de campaña", comenta.

Las estimaciones de Urquizu ofrecen una aproximación a las dificultades que podrían afrontar los bloques políticos para reunir una mayoría parlamentaria. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá de la evolución de la campaña, de la distribución territorial del voto y de la participación. Aunque las simulaciones, al menos de momento, apuntan a la victoria de una coalición PP-VOX.

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