Susanna Griso, sobre los estilismos de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía: "A veces las visten como sus madres"

Hoy se celebra la gala de los Premios Princesa de Asturias 2026. En el programa, la mesa veía en directo cómo la princesa Leonor y la infanta Sofía recibían a todos los galardonados. Como suele ocurrir en los actos de la Casa Real, la manera en la que iban vestidas las hijas de los Reyes no ha pasado desapercibida.

"Yo creo que van correctísimas", consideraba Susanna Griso sobre la elección de Leonor y Sofía para esta recepción previa a la gala. La mayor de las dos llevaba un traje de color rosa, mientras que Sofía apostaba por un conjunto similar, aunque en su caso en burdeos.

Ante esto, la periodista Gema López hacía una observación: "Qué difícil es encontrar su imagen cuando te toca atravesar ese umbral de la adolescencia en el que la ropa no te sienta bien, en el que no eres niña ni mujer y, sobre todo, estás cuestionada absolutamente". De hecho, recordaba que hasta a la propia reina Letizia le costó encontrar un estilo propio.

Griso añadía a esta reflexión "el escrutinio de ser una mujer", ya que considera que este factor hace que se las mire con mucha más lupa.

"Lo hacemos todos y no seamos falsos"

La presentadora explicaba que, cuando su hija, de la misma edad, ya vestía como una mujer adulta, la princesa Leonor y la infanta Sofía todavía vestían "como si fueran al colegio". Sin embargo, considera que, de repente, sus looks han dado un salto hacia la edad adulta, aunque a veces incluso demasiado: "A veces las visten como sus madres". "Es difícil encontrar ese equilibrio", reflexionaba.

Para Susanna Griso, el hecho de que no las vistieran todavía como adultas respondía al deseo de protegerlas. Ahora que tienen una mayor presencia pública, considera que Leonor está encontrando su propia imagen, mientras que a Sofía "aún le cuesta".

Por su parte, el periodista Juan Diego Madueño denunciaba que se "juzgara constantemente a las hijas de los Reyes por la manera en la que visten". Gema López le respondía con contundencia: "Lo hacemos todos y no seamos falsos. Otra cosa es que unos lo digan delante de cámaras, pero la gran mayoría cometemos el error".

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