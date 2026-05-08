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Y ahora Sonsoles
Omar Montes, ante una posible nueva paternidad: Rocío Martín asegura estar embarazada de 23 semanas
Isabel Rábago revela en Y ahora Sonsoles cómo sería la relación entre el cantante y Rocío Martín, la mujer que afirma esperar un hijo suyo.
Rocío Martín, enfermera estética madrileña, asegura que está embarazada de 23 semanas de Omar Montes. El cantante, por el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre esta información.
Isabel Rábago afirma que Omar Montes “es conocedor de la noticia” y señala que Rocío habría intentado hablar con él durante meses antes de hacerlo público. Según la colaboradora, “no es una relación esporádica”.