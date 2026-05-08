Omar Montes, ante una posible nueva paternidad: Rocío Martín asegura estar embarazada de 23 semanas

Rocío Martín, enfermera estética madrileña, asegura que está embarazada de 23 semanas de Omar Montes. El cantante, por el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre esta información.

Isabel Rábago afirma que Omar Montes “es conocedor de la noticia” y señala que Rocío habría intentado hablar con él durante meses antes de hacerlo público. Según la colaboradora, “no es una relación esporádica”.