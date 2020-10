El 'zasca' de Susanna Griso a una okupa: "¿Qué quieres una casa de protección oficial con piscina y con huerto?"

Espejo Público ha podido comprobar que el inmueble en el que vive Samara se encuentra limpio y ordenado. Samara asegura que estaba en un centro de protección para mujeres maltratadas pero que cuando se le acabó el plazo de estancia se vio en la calle con su pequeña y por eso recurrió a okupar esta casa.

Pone como condición que para dejar la casa el Ayuntamiento le otorgue una vivienda de protección oficial. El consistorio ha puesto a su disposición la estancia en una casa de acogida en Ponferrada pero no quiere "vivir con 1.000 personas más", por lo que solicita un piso para ella y su pequeña.

Ante tales peticiones la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, le ha reprochado sus exigencias para dejar libre la casa de Ana. "¿Quieres una casa de protección con cuántos metros, y con piscina y huerto también?", le preguntaba a la okupa.

La propietaria lamenta que la okupa no se busque un trabajo cuando ella el dinero de esa casa lo ha conseguido exiliándose a Suiza para trabajar. "Me vine para Suiza, no he podido disfrutar de mis padres y he trabajado toda mi vida para hacerme una casa. No es justo que vengan personas que no quieran trabajar a aprovecharse de los beneficios de los demás", lamenta.

