El timo de las dietas 'detox': "Los alimentos 'detox' no existen, solo nuestros órganos nos desintoxican"

"No son desintoxicantes, no hay evidencia científica. No necesitamos desintoxicar nuestro organismo, si no, no hubieramos llegado hasta aquí. Para eso ya tenemos órganos como el riñón o el hígado", asegura la nutricionista Beatriz Robles.

Sobre la dieta del zumo de remolacha que consiste en alimentarte a base de este tipo de líquidos. Sostiene que se trata de dietas hipocalóricas. "Los profesionales sanitarios tienen que supervisarlas y se puede tomar durante un periodo de tiempo muy corto", apunta.

Los defensores de este tipo de alimentos aseguran que consumirlos es un punto de partida para empezar a cuidarse.