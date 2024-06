El 'Efecto Bernabéu', aumenta la venta de pisos de vecinos hartos del ruido

Los ruidos en el Bernabéu se han vuelto insostenibles para muchos de los vecinos de los alrededores. El pasado concierto de Taylor Swift ha agravado la situación y ha dado pistas de cómo serán los siguientes. Durante los conciertos se superaba casi el doble de los decibelios permitidos por ley. La legislatura recoge que durante el día no puede haber más de 55db y 45db por la noche. Con los conciertos se alcanzan picos de hasta 85db. La consecuencia de esta situación es que muchos de los vecinos han optado por vender su vivienda.

Datos de venta de la vivienda

Un estudio de una promotora ha establecido un perímetro pequeño de 300 metros y otro más grande de 600 alrededor de el Santiago Bernabéu. Las zonas señaladas son las que más sufren la contaminación acústica, las obras y los cortes de carreteras relacionados con los eventos en el estadio.

En esas zonas las ofertas de pisos en venta han sufrido un gran aumento. En el sector más cercano el porcentaje asciende al 57% más que el año pasado. En el sector más amplio ha aumentado un 22%. El estudio también muestra otro dato revelador. Los alquileres de larga duración en estas estancias han caído un 30%. Además, se espera que estos datos aumentes después de la temporada estival.

¿Qué opinan los vecinos?

En el programa Espejo Público, Ana Estévez, ha hablado con los vecinos. "Entiendo perfectamente que la gente se vaya", asegura una vecina. "Los días de concierto son insoportables". Ángela compró su casa hace un año y cuenta que le aconsejaron no hacerlo por la cercanía con el estadio, sin embargo, creyó que no sería para tanto. Ahora, ha cambiado de opinión "el no será para tanto se ha convertido en un horror", "no volvería a comprar aquí, me iría para otro lado donde haya tranquilidad".

Las inmobiliarias

Desde las inmobiliarias aseguran haber ayudado a muchos vecinos a vender las viviendas colindantes con el Bernabéu. Los perfiles de compradores son, principalmente, inversores o extranjeros. "A ellos no solo no les importa, están buscando vivir junto al estadio". Los precios también se han visto afectados. Aunque siguen a la alza, la subida es menor que en otras zonas. "El porcentaje es, más o meno, del 4% de incremento". En otras zonas más alejadas, tan solo a 600 metros, el incremento es de un 10%.