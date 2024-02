El discurso de un agricultor ante la Guardia Civil: "Como nosotros paremos no come nadie ni hay nómina para pagar tomates"

Un equipo de Espejo Público se ha trasladado a Illescas (Toledo) para comprobar de primera mano cómo transcurre la jornada de paros de los agricultores que han tomado las carreteras de toda España para exigir mejores condiciones en el campo.

El equipo del programa ha sido testigo de la conversación entre uno de los agricultores y un efectivo de la Guardia Civil. El agente solicitaba a los manifestantes que se disolvieran y sacaran los tractores de la autovía para dejar fluir el tráfico.

Este trabajador reconocía pertenecer al sindicato ASAJA y aseguraba no sentirse nada representado. Añade otro compañero que dos meses antes de que entrara la democracia fueron las últimas elecciones en las cámaras agrarias. ¿Por qué no puede haber una democracia en la que ellos puedan elegir quién les representa cada 4 ó 5 años?, se preguntaba otro manifestante.

"Si circulamos cada uno por nuestra carretera local vamos a formarla más gorda y no vamos a estar controlados"

Señala este agricultor que aunque les pidan que desalojen la zona no se van a ir. "Hay una opción, nos vamos a circular cada uno por nuestra carretera local, vamos a formarla más gorda y no vamos a estar controlados además puede haber accidentes. Esto ya está controlado, nos tienen controlados a nosotros y el tráfico. Yo creo que colaboramos damos cortes alternativos, en otro lado han hecho cortes totales y aquí está pasando el tráfico. Creo que no nos portamos mal", añadía.

Apunta el trabajador que la gente no entiende "que damos de comer a toda España". "Como nosotros paremos se para, no come nadie. Ningún funcionario, ni nadie come. De Marruecos llega guarrería pero tiene que competir con nuestro producto, el día que aquí no haya producto se come mierda pero no hay paga para pagar esos tomates. No van a tener nómina para pagar los tomates el día que nosotros no produzcamos y eso no lo quiere entender la gente", apuntaba.

Asegura además que no les representa ningún sindicato. Él mismo paga 80 euros de cuota sindical y según mantiene el Gobierno le da al sindicato 600 por su afiliación. ¿Entonces a quién va a hacer caso su sindicato al que le da 600 euros o al que le da 80? No entiende que su sindicato le llame a manifestarse un sábado en Madrid cuando "va a haber más policías y más guardias que manifestantes". "Yo no voy un sábado a Madrid, no hay ningún político no hay nadie".