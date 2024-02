Tractoradas en unas 20 provincias de España: el campo se moviliza y colapsa las carreteras del país

Este martes ha amanecido con la mirada puesta en las carreteras en las que está previsto que se lleven a cabo las tractoradas por parte de agricultores y ganadores en repulsa a ciertas medidas por las que se sienten asfixiados. Son bastantes los lugares en los que este martes se va a alterar la vida de los ciudadanos con estas tractoradas. Todos los detalles, a continuación.

Durante la madrugada de este martes, ya se han visto tractores en algunas carreteras. El campo se moviliza debido a la asfixia del sector. Agricultores y ganadores reivindican medidas y unos precios justos, así como menos burocracia y que todas las exigencias que deben cumplir afecten también a los productos extracomunitarios. Como se aprecia en las imágenes que acompañan esta noticia, nuestra compañera, Carla Moya, se ha subido en uno de esos tractores en Toledo para analizar la situaicón.

No tienen intención de parar. La alcaldesa de Fuentes de Oñoro, Laura Vicente, nos explica que "ahora que el campo se ha levantado, no tienen intención de parar hasta no ser escuchados". Y, aunque la protesta de Fuentes de Oñoro en Salamanca, se ha disuelto a medianoche, la intención de todos estos trabajadores es retomar en la mañana de este martes los cortes en la A-62. Se quejan del papeleo. Una agricultora nos explica que también de "los requisitos para los saneamientos y todas las trabas que nos están poniendo con los animales... no se pueden consentir", señala.

¿De qué se quejan los agricultores?

Otra de las quejas de los agricultores llega por los bajos precios a los que venden, algo con lo que "cuesta muchos tirar para adelante, cuesta muchísimo". Además, se "quejan de las medidas restrictivas de la Política Agraria Común. "Estando como están las cosas es totalmente imposible que yo me jubile en este sector que es el que realmente quiero", nos cuenta un agricultor.

Se trata de una situación que se repite en más de una decena de comunidades. Luis Planas, ministro de Agricultura, ha señalado: "comprendo que este es un momento de preocupación (...) nuestros agricultores y ganaderos quieren que se les escuche y se les comprenda y yo desde el Gobierno de España puedo decir que los escuchamos, les comprendemos y les apoyamos".

Comunidades afectadas por las tractoradas

Las protestas son generalizadas y se van a entender a lo largo de unas 20 provincias. Avisan de que pueden ser muchas más.

Por el momento, estas protestas se han convocado en Galicia, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valencia, Aragón, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha y La Rioja. Las movilizaciones se van a extender hasta finales de este mes de febrero. Además, destacan las protestas convocadas en varios puertos, en febrero y marzo, en el puerto de Castellón, el de Valencia y el de Algeciras.