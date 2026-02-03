Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vecinos desalojados de Jerez denuncian saqueos de dinero, joyas y relojes en sus viviendas inundadas

Alrededor de 150 personas permanecen desalojadas de sus viviendas en Jerez de la Frontera tras la crecida del río Guadalete. Muchos de ellos denuncian robos en sus domicilios inundados.

Laura Simón
Publicado:

Varios vecinos desalojados de Jerez de la Fontera (Cádiz) han denunciado haber sufrido robos en sus casas. Muchos de ellos tuvieron que salir de sus domicilios con lo puesto después de que las intensas lluvias provocaran la crecida del río Guadalete.

Denuncian que les falta dinero en efectivo, joyas y relojes de sus viviendas inundadas y piden mayor vigilancia y protección en sus casas.

Alrededor de 150 personas continúan desalojadas de sus viviendas en distintas zonas rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) a causa de la crecida del río Guadalete registrada esta semana al paso de la borrasca Kristin, cuyas consecuencias mantienen también cortadas varias carreteras de la red provincial.

Realojos en albergues y hoteles de la zona

Las personas evacuadas proceden principalmente de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas, áreas afectadas por el desbordamiento del río tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

En cuanto a los realojos, un total de 38 personas permanecen alojadas en recursos habilitados, como el albergue de Inturjoven, dependencias de Cáritas en El Portal y varios hoteles de la ciudad, mientras el resto se encuentra acogido por familiares o allegados.

La tregua de las lluvias durante la jornada del sábado permitió un descenso del caudal del Guadalete, que ha pasado del nivel rojo al nivel naranja a primera hora de este domingo, con una cota de 5,93 metros, aunque se mantiene la vigilancia ante la evolución del cauce.

El Ayuntamiento solicitará al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anunciado durante la semana que el ayuntamiento solicitará al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil debido a los daños ocasionados por la crecida del río.

Según ha explicado, los servicios municipales están realizando una valoración de los daños provocados por el temporal. "Desde la Delegación de Servicios Públicos y Educación se está haciendo inventario de los daños producidos. Son daños cuantiosos aunque algunos todavía están bajo el agua, por lo que no hay que precipitarse", ha señalado.

