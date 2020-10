Denuncia que obligan a su hijo a asistir a clase pese a que el padre del niño tiene cáncer y es paciente de riesgo ante el coronavirus

Desde el colegio le autorizaron a este tipo de modalidad no presencial pero desde Educación de la Generalitat le han dicho que tiene que ir al colegio, ya que no hay profesores disponibles para poder ejercer la enseñanza de modo telemático.

La madre de familia se encuentra muy angustiada. "Mi marido tiene cáncer, mi hijo no lo sabe, yo estoy escondiendo esta enfermedad porque no quiero hacer padecer a mi hijo, porque sería matarlo en vida con 11 años", lamenta.

No entiende que le obliguen a su hijo a tener una educación sin facilitarle la modalidad telemática. Ella misma ha propuesto pagar a un profesor particular pero le han advertido que no evaluarían al niño. Desde la Generalitat le han dicho que solo en el caso de que su hijo estuviera enfermo esta petición entraría a trámite.

Puedes volver a ver la historia del niño obligado a acudir al colegio pese a que su padre es paciente de riesgo frente al coronavirus en Atresplayer.