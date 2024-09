Declaraciones en exclusiva del alcalde Vita a Espejo Público: "Me arrepiento de haber cantado la canción"

A Antonio Martín la polémica le pillado de viaje. Está muy afectado y sobrepasado por la situación que han provocado las imágenes en las que, subido al escenario de las fiestas de su pueblo, cantaba una canción popular. La polémica letra de la canción le ha valido la expulsión de su grupo político (PP), que además le solicitaba que presentara su dimisión como alcalde de Vita, localidad de la provincia de Ávila. Tras el enorme recorrido que el vídeo con su "actuación estelar" ha tenido en las redes sociales y su repercusión mediática y social, Martín ha querido dar explicaciones: "Quiero hacer una aclaración sobre la canción que canté al finalizar las fiestas del pueblo". Así comienza su relato el alcalde de Vita tras la polémica por la letra de la canción que interpretó sobre el escenario. Ha enviado un vídeo en exclusiva al programa Espejo Público para pedir perdón por lo ocurrido.

No quise ofender a nadie

Antonio Martín cuenta que "la cantábamos por fiestas sin pensar en su significado". Insistía en que él "la tatareaba desde que era un niño yendo a la escuela y luego la seguí cantando durante años", sin reflexionar en ningún momento en el contenido de la misma. El alcalde asegura desde la distancia que ahora es consciente de la gravedad de la letra y que nunca volverán a cantarla en el pueblo" pero que hay que situarla en el contexto de las fiestas de agosto en el pueblo: "No pensábamos en el significado y no tiene mala intención. Este año se recuperó y yo ya he dicho que no volveré a cantarla".

Después de todo lo sucedido aceptaba las críticas y se disculpaba por el acto que protagonizó: "Me arrepiento y pido disculpa a quien haya ofendido".

Poco después proseguía: "Se intentaba hacer una gracia y no quise molestar a nadie". Asegura el alcalde que no quería ofender y mucho menos hacer una apología de un delito tan grave como la pederastia.

El apoyo de los vecinos

Antonio Martín lleva 8 años siendo alcalde de Vita, un pueblo de sólo 80 habitantes que han mostrado su apoyo al alcalde. Asegura que no es un político sino agricultor y ganadero. La magnitud de este escándalo ha sido tal que el alcalde de Vita se ha enterado de la polémica surgida estando en el extranjero. Eso sí, sobre si va a presentar su dimisión, Antonio relata lo tiene que pensar y que lo valorará cuando regrese a España pero que el apoyo de los vecinos es lo más importante para él, por lo que no descartaría seguir 'sirviendo' a su municipio como lo ha hecho hasta ahora.