La reacción del alcalde de Vita, tras su polémica canción: "Me encontré una niña sola en el bosque y le bajé la braguita"

El alcalde de Vita, Ávila, interpretó una canción con una letra bastante cuestionable subido a un escenario, durante una actuación musical de las fiestas de esta localidad. El PSOE ha denunciado poco después de producirse los hechos porque "hace apología de pederastia y violación". A su vez, el PP se mostraba contundente con la intervención del regidor abulense en las fiestas patronales del municipio. Los populares han actuado con rapidez y no mostraba tolerancia alguna. Sin dar tiempo a que nadie pudiera reprocharles su postura frente a un tema tan delicado, o no reaccionar frente a una salida de tono semejante a la de su ya exmilitante, fuentes populares explicaban a Espejo Público que la noche del domingo tomó todas las acciones necesarias para obligar al ya ex alcalde a dimir. Esta es la reacción tras ser expulsado del PP.

" ... la subí la faldita le bajé la braguita y le eché el primer..."

"Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí la manita, la llevé a mi casita la metí en mi camita, la subí la faldita le bajé la braguita y le eché el primer caliqueño", es la letra de la canción que interpretó Antonio Martín Hernández, el alcalde de Vita, en Ávila. Tardó poco en propagarse, que al mismo tiempo no dejaba de recibir críticas y denuncias, según el vídeo se propagaba a gran velocidad por las redes sociales y se hacía viral.

El PSOE vía twitter pide su dimisión por lo que se considera hacer apología de la pederastia y la violación. En Espejo Público nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Vita, y nos dicen que el PP obligó anoche al alcalde a abandonar el grupo municipal pero al no estar afiliado al partido puede continuar en la alcaldía. Fuentes del partido en Ávila califican el vídeo de "asqueroso, ofensivo y repugnante".

El alcalde de Vita se defiende

El programa se puso en contacto con el aludido y ha respondido, dice "que no quiso ofender a nadie y que se trata de una canción tradicional que no volverá a cantar". El alcalde asumía sus responsabilidades y presentaba su dimisión, a la que se sumaba el castigo de la expulsión de las filas populares. Sin embargo, su arrepentimiento y dimisión no satisfacía a todos.

En el programa colaboradoras como Ana Isabel Bernal también manifestaba con contundencia lo siguiente: "No me convence sus disculpas, y que hay cuestiones institucionales que no pueden permitirse, el texto es repugnante es asqueroso, es una apología de la pederastia , es hablar sobre la cultura de la violación" .