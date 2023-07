La crítica de la 'barbie española' a algunos asistentes de la premier de la película: "No les importa nada Barbie'"

Desde hace casi tres décadas, Sonia Rodríguez, ha llevado una vida llena de pasión por las muñecas Barbie. Esta española de 50 años, residente en Talavera de la Reina (Toledo) pero nacida en Alcorcón (Madrid), ha coleccionado una impresionante cantidad de estas icónicas figuras, ganándose el apodo de "La Barbie española". Su amor por estas muñecas no se limita a simples objetos de colección, sino que ha llevado su afición al extremo, adoptando un estilo de vida que emula el glamour y la sofisticación asociados con la famosa muñeca de Mattel.

"Siempre me he vestido así... La gente me dice Barbie", ha admitido Sonia en el plató de Espejo Público. Su atuendo diario y su largo cabello rubio la hacen destacar entre la multitud y, de hecho, muchos la reconocen y comparan con la propia Barbie. Aunque confiesa que su cabello no es naturalmente rubio platino, defiende con orgullo que el resto de su apariencia es totalmente natural y que nunca ha recurrido a cirugías estéticas para lograr su aspecto.

"No me he operado para parecerme a Barbie, tengo la suerte de tener buena genética", explica Sonia mientras destaca que su delgadez es heredada de su familia. Aunque no critica a quienes deciden someterse a procedimientos estéticos, ella asegura que, de hacerlo en el futuro, seguiría manteniendo el estándar de belleza que ha adoptado.

Recientemente, el mundo de las Barbie ha sido llevado al cine con una película en la que Margot Robbie interpreta a la famosa muñeca y Ryan Gosling a Ken. Aunque se podría pensar que Sonia habría sido una invitada natural para el estreno de la película, la realidad es otra. "Me hubiera encantado ir a la premier, pero bueno, al final solo han invitado a un montón de influencers a quienes no les importa nada Barbie ", ha expresado en plató.

Este comentario directo y sin tapujos algunos lo interpretan como una expresión de descontento hacia el hecho de que influencers sean invitados a un evento relacionado con algo que para Sonia es una pasión auténtica y no solo un tema de moda.

A pesar de todo, Sonia sigue fiel a su estilo de vida y a su colección de barbies. Su dedicación y amor por estas muñecas icónicas han dejado una marca en su vida y le han otorgado el título de "La Barbie española". Ya sea coleccionando nuevas ediciones, vistiendo sus atuendos característicos o defendiendo su autenticidad, Sonia Rodríguez continúa mostrando al mundo que el rosa y el rubio pueden ser más que simples colores, sino una forma de expresión y pasión de vida.