Bretón: "Ruth lo debe estar pasando mal"

El agente estuvo horas sentado con Bretón mientras sus compañeros inspeccionaban la hoguera de la parcela. Al padre de Ruth y José parecía no importarle lo que allí sucedía. No quería hablar de los niños, no los nombraba. Pero sí a su mujer: "Ruth lo debe estar pasando muy mal con todo esto". Según el agente , los insultos no eran sólo para Ruth. También para cada uno de los miembros de su familia. A todos ellos, dice el agente les dedica un sin fin de descalificativos. Pero además, dejó entrever el control que mantenía sobre su mujer: "En la calle soy una mierda, pero en mi casa mando yo".

El policía cuenta al juez que Bretón se siente muy cómodo hablando de Ruth. Le gusta descalificarla, asegurando que no es una persona de fiar y que él había hecho todo por ella, incluso tener hijos. La rabia que Bretón había mantenido hasta el momento se transforma en relajación y ganas de bromear cuando llega la hora de cenar. Los agentes piden unas pizzas y Bretón participa en la comida mostrándose, según el policía, bromista y chistoso. Cuenta a los policías su primera experiencia con una prostituta, cómo era ella, cómo se llamaba y cuánto pagó por los servicios, los que llegó a detallar por completo. En tales circunstancias, con sus hijos desaparecidos, Bretón se atreve a contarle al policía sus relaciones anteriores."Tuve una novia, me casé con Ruth porque Conchi me rechazó un beso porque tenía un flemón"

Bretón está tan relajado que llega a sacar del interior de la casa una botella de vino y dos copas. Y continúa descalificando a su mujer. Asegura que era demasiado permisiva con los niños. Y no deja de hablar de prostitutas. Es entonces cuando el policía aprovecha la confianza adquirida con Bretón para intentar averiguar dónde están los pequeños: "... me dices dónde están los niños y luego nos vamos de putas". La respuesta de Bretón, le deja impactado: "No me parece mal plan".