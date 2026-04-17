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CUIDADO ANIMAL

El boom de los 'pet beauty': "Tengo clientes que se llevan el perfume de sus perros para ponérselo ellos"

Tratamientos con ozono; baños de burbujas; peluquería de élite; cosméticos de alta gama a base de aceites naturales... Entramos en el mundo de la estética animal, un sector en expansión: "El que tiene una mascota lo quiere como a un hijo". El negocio crece un 6% anual.

Imagen de dos perros

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Raúl García
Publicado:

Con la mirada altiva y el orgullo de saberse guapo. Así pasea Leo atado a su correa. Porta el aplomo de un peluche andante con un peinado de 80 euros. Leo es un caniche que requiere peluquería una vez al mes. Está rendido al 'pet beauty', una tendencia que ya es un boom. Los centros estéticos para animales de compañía crecen al ritmo del 6% anual. Sólo en 2025 el sector movió tres mil millones de euros.

"Ahora la gente no quiere tener hijos, quiere un perrito"

Leo es el "hijo" de Isabel. Así se refiere a él esta especialista en estética animal, dueña de un centro de belleza en el barrio de salamanca. "Gusta mucho el servicio personalizado. Ahora la gente no quiere tener hijos, quiere tener un perrito. Y les gusta que los cuiden, los amen y los traten con cariño y respeto". Isabel nos muestra un surtido de cosméticos de alta gama a base de aceites hipoalergénicos. "Tengo clientes que se llevan el perfume de sus perros para ponérselo ellos". Isabel acicala hasta doce animales diarios. Su agenda está completa hasta abril.

Perros con redes sociales

Ana juguetea con Tiffany y Gucci. Es clienta del centro de Isabel: "Tiffany es lista e independiente y él es un caballero". Sus perros tienen perfil propio en redes sociales. Hacemos "scroll" por la pantalla y vemos a los Pomeranias soplando las velas de cumpleaños, vestidos de navidad o sentados en un sillón de capitoné.

También nos muestra las terapias aplicadas a Gucci para aliviar el dolor de sus hernias discales: "Es una técnica oriental en los puntos de acupuntura que mi fisio conoce y le activa la circulación". También le aplica la "magnetoterapia". Cada perrito cuenta con un seguro veterinario de 48 y 61 euros mensuales: "Prefiero quitármelo de otras cosas y cuidarle a él, porque para mí es como mi hijo".

"En el jacuzzi, como cuando nosotros estamos en una bañera con velas"

Isabel sumerge a Lucky en un jacuzzi animal: "Es un baño de burbujas relajante. Como una persona humana, como nosotros cuando estamos en una bañera con velas". ¿Es esto humanización de los animales? "Lo piensa mucha gente. El que quiere una mascota lo quiere como a un hijo: vestuario, collar según la estación, colonia de firma...". Ana olvidó la botellita de agua de Gucci y Tiffani, así que regresa al centro estético. Trae a los perros en un carrito: "Han puesto color a mi vida. Qué suerte haber conocido al amor perruno". Cuidado y belleza animal. Un paso más allá de la visita anual al veterinario.

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