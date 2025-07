El ayuntamiento de Fuenlabrada denuncia que Noelia Núñez no se preocupaba por los vecinos: "Paseaba más a gusto por el barrio de Salamanca"

Mónica Sebastián es la primera teniente de alcalde de Fuenlabrada y ha compartido muchos plenos municipales con Noelia Núñez. La conoce bien y dice que cree que ha mentido en su currículum "por complejo de ser de Fuenla". Dice Sebastián que en realidad ella no vivía en la localidad y que se lo han reprochado en muchos plenos, que no se ha preocupado por la realidad de los vecinos y no disfrutaba ni vivía la ciudad. "Estoy convencida de que paseaba más a gusto por el barrio de Salamanca (Madrid) y lo hace para ser aceptada por la cúpula del PP". Desde el PSOE de Fuenlabrada hablan de "complejo" de inferioridad" y que por eso no participaba de la vida social. El escándalo que daba con la dimisión de Noelia de todos sus cargos públicos y en el Partido Popular.

Satisfacción tras la dimisión

Están satisfechos de que haya presentado su dimisión después de descubrirse que mintió en su currículum, "no le quedaba otra salida" dice Mónica Sebastián. "La han pillado y es por eso por lo que se ha ido y dimite" asegura que se ha visto obligada a ello y que no tenía otra salida. "No la vamos a felicitar", añadía, "por hacer lo que tenía que hacer".

A la pregunta de si le parece bien el escarnio al que se ha sometido a Noelia Núñez, Mónica Sebastián dice que "ella es la responsable de haber mentido" y denuncia que esto "hace mucho daño" a la política. Denuncia que hay mucha gente honrada y honesta en el mundo político y que lo único que se genera con este tipo de situaciones es que la ciudadanía deje de confiar.

Patxi López también podría haber mentido

Mónica Sebastián no quiere entrar a valorar la misma situación que podría afectar también al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. "Lo que creo es que no podemos desviar el foco de lo que estamos hablado, Noelia ha mentido y la mentira no cabe". Y sobre López termina respondiendo: "No se trata de generar una guerra y un 'y tú más'". Termina la entrevista deseándole lo mejor en lo personal a Noelia Núñez y reitera que en política no se puede mentir.

