Dimite Noelia Núñez, la diputada del PP que mintió en su currículum: "La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía"

La diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, dimite de todos sus cargos "orgánicos e institucionales" tras reconocer que no tiene estudios universitarios porque no los terminó. Ella había presentado una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación académica. La diputada ha pedido disculpas a aquellos que se hayan sentido "decepcionados".

Fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien expresó en X las dudas sobre el currículum de Nuñez y poco después reconoció que no había terminado sus estudios, aunque "por equivocación" su ficha del Congreso decía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública.

"La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos", escribe en un mensaje publicado en la red social 'X'. Noelia Núñez asume "toda la responsabilidad"

"Con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos o sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos", afirma.

Noelia Núñez ha asumido "toda la responsabilidad" de sus actos y ha señalado que pedir perdón "no es suficiente", por lo que ha dejado su cargo en Génova y el Congreso.

"Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles", manifiesta antes de dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza y agradece las oportunidades que ha recibido en el PP, en especial por haber sido candidata a la Alcaldía de Fuenlabrada.

Feijóo: "Es una decisión que le honra"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alabado la decisión de la diputada Noelia Núñez de dimitir de todos sus cargos. "Es una decisión que le honra". El líder del PP ha criticado que muchos de los que han atacado "sin piedad" a la hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, de 33 años, "conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona".

"Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha dicho el líder del PP.

En esta línea, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha publicado un mensaje en el que asegura que no todo el mundo es igual: "¿A qué hora dimiten Pilar Bernabé, Patxi López y Pedro Sánchez por, como mínimo, falsear sus CV y plagiar tesis doctorales? Efectivamente, no, no somos iguales", recoge 'EFE'.

