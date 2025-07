José, hostelero de Benidorm, sobre la brutal pelea entre turistas en un hotel: "Ellos desayunan tomándose un cóctel o dos cervezas"

No hay verano que no se hable de Benidorm pero esta vez no es por sus playas o su ambiente sino por los conflictos con los turistas.

Lo último ha sido una pelea entre unos turistas británicos y los porteros de un hotel de la zona de la piscina. Este tipo de situaciones hacen que el turismo de borrachera empañe cada vez más la imagen de Benidorm.

Los vecinos ya están hartos de que cada verano se repitan las mismas situaciones y siempre por el mismo tipo de persona. "Vienen a Benidorm a ligar y beber. Es un paraíso del alcohol para ellos", dice José, vecino y hostelero.

"Ellos vienen aquí y como si estuvieran en una calle de Londres porque van a bares ingleses donde hablan inglés. No están integrados", comenta. ¡Dale al play!