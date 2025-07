Manuela y Gaspar dan un paso más en su relación y… ¡se dejan llevar por la pasión!

Tras la interrupción de Claudia, Manuela ha decidido quedarse un rato más con Gaspar, con la excusa de que quería ayudarle a recoger. Ha sido entonces cuando ambos han aprovechado para hablar con franqueza sobre lo que sienten y sobre el miedo a perder el tiempo.

Gaspar le ha confesado que está preparado para empezar algo serio, y Manuela, aunque con dudas, no ha cerrado la puerta. “Yo no sé si estoy preparada o no, pero yo también tengo muchas ganas de estar contigo”, le ha respondido ella, con un gesto que confirma el paso adelante en su relación.

La conversación ha ido acompañada de besos y una conexión evidente entre ambos.

Gaspar, por su parte, ha aprovechado el momento para hablarle a Manuela de su madre, a quien espera poder presentarle pronto.

Ambos han coincidido en que, después de años marcados por la soledad, se merecen una oportunidad.

Y tras muchos besos y confesiones, la pareja se ha dejado llevar por la pasión protagonizando un momento inolvidable y muy importante para ambos.