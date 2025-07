Ana Iris Simón acusa al PP de aprovecharse de Noelia Núñez tras su dimisión: "La están utilizando como chivo expiatorio"

Noelia Núñez dimitía de su cargo como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, después de que se destapara que sus estudios no son ciertos. La joven política no habría cursado el grado en Derecho, Filología Inglesa y Ciencias Jurídicas, como figuraba en su perfil del Congreso. Espejo Público comentaba la situación con los tertulianos y planteaba los motivos por los que mentía.

¿Estrategia del PP?

Ana Iris Simón, periodista y escritora, indicaba que se trata de una farsa que muchos políticos han cometido y seguirán cometiendo. Asimismo, expresaba que siente "cierta pena" por ella, ya que, aseguraba, está siendo usada por su propio partido: "La están utilizando como chivo expiatorio para decir 'no somos como ellos'". "Como sacrificio para venderse como algo distinto al PSOE", añadía. Una estrategia palpable en los comentarios de sus compañeros de partido, incluso del propio líder, Alberto Núñez Feijóo.

La cuestión de la meritocracia

Ismael García Villarejo, periodista experto en economía, también opinaba lo mismo: "Me consta que lo sabía todo el Partido Popular, entonces han estado yendo contra su propio código ético durante meses". Además, consideraba que este episodio no va a tener muchas consecuencias en la vida de Núñez: "Estoy convencido que la dimisión no cae en un saco roto para su bolsillo (…) Va a seguir haciendo lo mismo porque es lo único que sabe hacer, repetir consignas vacías y aflorar 'topicazos' de todo tipo en sus redes sociales". Estos son "los únicos méritos" que el colaborador le atribuía. Con la meritocracia sobre la mesa, Ana Iris argumentaba lo siguiente: "Siempre hablan de meritocracia los que más tienen que callar, los que menos se han esforzado siempre son los que se llenan la boca con la sociedad del esfuerzo".

Una mentira "innecesaria"

Por otro lado, Gonzalo Miró, colaborador habitual, decía que la gravedad está en que "no es una mentira en el curriculum, es que se ha regodeado en la mentira". Y es que, durante toda su etapa en el Congreso, nunca negó estos datos y daba "lecciones de las mentiras de los demás". Miró concluía manifestando que no había ninguna necesidad en lo que ha hecho la exdiputada del PP y que "en política debe ser más importante ser honesto que tener estudios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.