Noelia Núñez considera haber hecho "lo correcto" porque "en política se pide perdón presentando la dimisión"

La diputada del PP Noelia Núñez anunciaba este miércoles la dimisión de todos sus cargos "orgánicos e institucionales" tras reconocer que no tiene estudios universitarios porque no los terminó. Núñez había presentado una información "incorrecta" en el Congreso acerca de su formación académica. La diputada pedía disculpas a aquellos que se hayan sentido "decepcionados". Este jueves, atiende al programa Espejo Público para abordar la situación señalando que "asumo el error".

Noelia Núñez ha señalado que "yo no he ocultado nunca nada", y que cuando se entera de la información que publica la web del Congreso con respecto a su formación, que no ha finalizado nunca, "contacta para modificarla". "Asumo el error por lo publicado en el Congreso", remarca en reiteradas ocasiones durante la entrevista, y considera que "en política se pide perdón presentando la dimisión, y eso es lo que he hecho".

Núñez se ha mostrado visiblemente nerviosa durante su entrevista. Ha reconocido que "han sido horas y días duros y complicados", y se encuentra "asumiendo todo", ya que ha "leído barbaridades" sobre ella. Relata que aunque ella está acostumbrada al foco mediático, "la familia no se prepara nunca para ello, ellos no se dedican a la política, no tienen vinculación con este mundo mas allá de mi".

"En ningún momento digo que he terminado los estudios".

La exdiputada ha explicado que la polémica nace a raíz de una información en la página web del Congreso en la que "se da a entender que he finalizado mis estudios", pero "en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada está todo claro". "En ningún momento digo que he terminado los estudios".

El futuro de Núñez pasa por retomar sus estudios después de unos días para "respirar, coger aire y estar bien física y anímicamente". Noelia Núñez ha tenido palabras de agradecimiento para Alberto Núñez Feijóo, así como para Tellado, en un estado visiblemente emocionada.

Dimite Noelia Núñez

En un comunicado en su cuenta de 'X', Núñez, diputada desde 2023 y confirmada como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP en el último Congreso del partido, pedía disculpas a los que se hubiesen sentido decepcionados y dimite, dice, porque cree que pedir perdón no es suficiente.

"Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles", manifestaba antes de mostrar su orgullo de militar en un partido con el "nivel de exigencia" del PP y agradecer a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza.

