Marhuenda, por la declaración de Pardo de Vera: "No he visto jamás que un asesor llame a la presidenta de Adif y le diga 'que guapa estás'"

Espejo Público debatía la última noticia relativa al Caso Koldo: la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, se enfrentan desde el lunes 21 de julio ante el juez para demostrar su inocencia en la trama.Citados a declarar por cinco delitos diferentes, pueden ser imputados por facilitar la formación de contratos irregulares al exministro José Luis Ábalos a través de su exasesor Koldo García.

Evolución lógica de la Administración

Paco Marhuenda, director del periódico 'La Razón', reconocía que siente "simpatía" hacía la imputada: "Es cierto que he tenido relación con ella". "Me cae muy bien hasta que no sea declarada culpable", añadía. Además, admiraba lo que denomina como "evolución lógica de lo que debía ser la administración", refiriéndose al trabajo de Pardo de Vera que, independientemente del partido, realizaba bien su función: "Una persona puede ser del PP, PSOE, Podemos o donde sea y hacer su labor e ir ascendiendo".

Un gabinete "anómalo"

Marhuenda recordaba que, durante su etapa política, él dirigió un gabinete. Es por eso que describía el de Koldo como "una anomalía": "No he visto eso jamás. Que un asesor llame a la presidenta de Adif y le diga 'que guapa estas'". Por su experiencia, explicaba que no es parte del protocolo que un asesor llame o hable con distintas autoridades, sino que lo hace el director: "He tenido asesores. Los asesores no son del ministro, eso es una ficción (…) Son asesores del director de gabinete, que es el asesor del ministro".

Un asunto y entorno "turbio"

Asimismo, revelaba que se trata de un asunto "turbio y extraño", algo que ya era notable al conocer a los implicados y el entorno del exministro. Marhuenda rememoraba su primera impresión sobre ellos: Ábalos era un hombre "muy simpático" y Koldo parecía un "escolta" que le acompañaba y "llamaba más la atención que el propio ministro". Sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, el periodista aseguraba que le llamó mucho la atención que una persona como él, con "escasa formación", tuviera un cargo tan importante: "Y este señor es el número dos del PSOE". También, expresaba que todos ellos eran "gente con necesidades económicas", lo que "es muy grave".

La declaración de Pardo de Vera

El colaborador concluía recalcando que Pardo de Vera es "una mujer inteligente y tendrá un buen abogado". Por ello, espera que dé las explicaciones necesarias ante el juez: "Tendrá que explicar por qué ella se sentía como obligada a complacer o presionada..."

