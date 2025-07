Gonzalo Miró, sobre Alberto Núñez Feijóo: "¿Qué sabía él para estar al frente de Correos?"

El PSOE ha comunicado al Congreso sus cuentas, entre ellas, ha aportado las cifras exactas de los ingresos y gastos de Ábalos; y ha resultado que entre el año 2014 y 2024, cobró 586.043 Euros. Esta cifra es la suma de lo que cobró como diputado, que fueron cerca de 524.000 Euros, lo que cobró como miembro de la dirección del PSOE, que fueron 19.000 Euros, por otro lado, por ser miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE se llevó 4.000 Euros, además por la liquidación de gastos anticipados cobró unos 38.000 Euros.

"4.000 Euros igual no es tanto"

¿Estaba bien pagado Ábalos?, esta es la pregunta que se ha planteado en el plató de Espejo Público y que ha generado mucha polémica. Según el colaborador, Gonzalo Miró: "Estáis diciendo que los políticos están poco preparados, al final, si lo que pretendes en política es que la gente esté mejor preparada, los mejores no estarían en política, porque se irían a una empresa donde le van a pagar más. Eso es una realidad. Hay que diferenciar mucho de lo que es un tío raso, que lo que va a hacer es votar y poco más, que a los que tienen una responsabilidad mayor. Si cobra 4.000 Euros al mes, comparado la responsabilidad que tiene, igual no es tanto".

El momento de tensión entre Javier Caraballo y Gonzalo Miró

Una opinión que no ha gustado al periodista Javier Caraballo, quien le ha atacado en el plató: "No hay que preocuparse por el sueldo de los políticos, están bien pagados. Hay que preocuparse de que por ejemplo Pedro Sánchez puso al frente de Correos a un amigos suyo, y hundió la empresa, y con un sueldazo", unas palabras que han hecho saltar a Gonzalo Miró, quien ha contestado: "Oye al frente de Correos estuvo Feijóo y no tenía mucha idea de Correos. Está muy bien que señales a Sánchez pero vamos a ser serios, que esto ha funcionado toda la vida, y estará mal toda la vida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.