José, amigo del fallecido, nos da más datos sobre el triángulo amoroso que terminó en parricidio en Almería: "En la puerta le metió un navajazo en el cuello"

Un hombre fallecía en Almería a manos de su hijo después de que este sufriera un ataque de celos al no soportar que su novia ahora estuviese con su padre.

Tras cometer el crimen, el asesino iba a un bar donde lo confesaba todo. Sabemos que acumulaba varios antecedentes penales pero... ¿Cómo era la relación padre e hijo para llegar a este punto?

"Estaba sentado y me miraba pero yo le miré. Tenía una mirada que no me gustó", dice José, un amigo del fallecido y añade que: "Luego entró a la casa del padre y en la puerta le metió un navajazo en el cuello".

"A la espalda llevaba un machete de casi medio metro", cuenta sobre el hijo. Al parecer, la gente ya era conocedora de la relación de la ex de su hijo con él. ¡Dale al play!