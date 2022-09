Antonio Garamendi (CEOE), sobre una subida salarial: "Me parece alucinante que el Gobierno lance mensajes y cree crispación"

Los sindicatos piden una subida salarial para compensar la subida de precios, mientras la ministra de Yolanda Díaz les da la razón y acusa a la patronal de bloquear ese diálogo. Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, señala que el hecho de que el Gobierno se inmiscuya y tome partido "es algo bastante alucinante". Le sorprende que el Gobierno lance "mensajes que creen crispación y lleguen a la conflictividad social".

Señala Garamendi que los empresarios han firmado más de 15 acuerdos muy complicados y que "eso demuestra que están a la altura en la negociación". "Todos estamos pasándolo mal y me parece peligroso buscar culpables y el Gobierno quiere culpar de todo lo que pasa en España a la empresa que es realmente quien tira del carro y tira de la economía".

"Es faltar a la verdad decir que nos hemos levantado de la mesa de negociación"

Quiere aclarar que los empresarios nunca se han levantado de la mesa de negociación. "Me parece que es faltar a la verdad decir que nos hemos levantado de la mesa, una tras otra vez. No nos hemos levantado de la mesa, que no significa que podamos no compartir la opinión de los sindicatos", explica. "Los sindicatos estaban pidiendo cláusulas de indexación. Nosotros pensamos que no son buenas esas cláusulas. No se está contando que en muchos convenios están ya indexadas esas cláusulas. Eso significa que a final de año no será el 2,5 sino que es bastante más".

Posición europea ante la crisis energética

Cree que la decisión de la política energética debe ser comunitaria así como la gestión de las ayudas a las familias y empresas. "Esto que pasa es por una mala planificación de política energética. Empezando por Alemania, que renunció al 40% de generación nuclear para pasar al gas y depender de Rusia". Para Garamendi la solución pasa por que en España y Europa se plantee el alargamiento de las secciones nucleares. "No podemos depender de los demás. Podemos llegar a tener una parálisis aunque en España tenemos 6 plantas regasificadoras pero nadie nos está diciendo que el precio no sea más del doble", advierte.

Avances en la negoción del nuevo salario mínimo interprofesional

Recuerda que el SMI ha subido el 35% en los últimos 3 años. "Nosotros en una de esas subidas pactamos que subiera el 20%. En más de 9 comunidades autónomas supera el 60% de ese salario medio (pymes, autónomos y el campo)". Afean que el Estado no implemente esas subidas en los contratos públicos. "Queda muy bien que digan lo que hay que hacer, pero ellos no lo hacen". Establece además que con esta propuesta el Gobierno rebasa las tablas salariales de la negociación colectiva. "El empleo podría ser otro elemento regulado como lo puede ser la electricidad".