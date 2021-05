El alcalde la Línea de la Concepción, sobre los 2 muertos: "Confío en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado"

Máxima tensión en Cádiz por la muerte de dos personas. Ha ocurrido en la Línea de la Concepción. 2 hombres relacionados con el narcotráfico han muerto ahogados. Y los familiares y amigos de los fallecidos han culpado de su muerte a los agentes de la Guardia Civil, produciéndose graves disturbios en La Atunara. Juan Franco, alcalde la Línea de la Concepción, "Desconozco exactamente los términos pero parece ser que se le achaca una omisión del deber de socorro. Dudo mucho que eso pasara como se está comentando. Esperemos que se terminen de esclarecer los hechos y a partir de ahí".

"Esto es difícilmente comprensible, que nos esté pasando esto. Tendremos que seguir adelante, no nos queda otra" ha manifestado Juan Franco, alcalde la Línea de la Concepción, en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias. "Las fuerzas policiales me dan una versión y hasta que no se termine de corroborar pues hay rumores, que a mi entender son infundados y esperemos que una vez se saque la declaración oficial y consigamos retirar cualquier sombra de duda y despejarla. Yo confío en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Juan Franco, alcalde la Línea de la Concepción, ha reiterado su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Me gustaría que fuera fuentes policiales las que hicieran mención porque quizá me esté metiendo en camisa de 11 varas. En este caso hay dos fallecidos se han desatado una serie de rumores y bulos. Me gustaría que se desmintieron de forma oficial. No sé si a la hora que estamos ahí un comunicado oficial o de la subdelegación del gobierno. Yo muestro en todo momento mi apoyo a la Guardia Civil."

"He dado todo mi apoyo al trabajo que realiza la Guardia Civil. Pongo en duda los rumores que entiendo son infundados. Me siento consternado y bastante triste por toda la situación que estamos viviendo esta tarde", ha manifestado el regidor linense. Por un lado, Franco ha lamentado los dos fallecimientos y espera que "se abra una investigación para determinar las causas". Por otra parte, el alcalde de La Línea ha declarado que siente “una tremenda vergüenza por todo lo que está pasando en La Atunara".

Puedes ver la entrevista completa a Jesús Franco, alcalde de la Línea de la Concepción, en ATRESPLAYER.