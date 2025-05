Alejandra Rubio estalla contra su madre Terelu por sus declaraciones sobre Mar Flores: "No era necesario"

Terelu Campos se ha convertido en una de las protagonistas después de hablar de la relación que tiene con Mar Flores. La colaboradora ha desvelado que, aunque todavía no han coincidido con su nieto, en cuanto termine lo del teatro hará todo lo posible por ver a su 'consuegra'.

La hija de María Teresa Campos apunta que la modelo está "estupendísima" y confiesa que estaría dispuesta a pactar con el diablo por estar la mitad de bien que ella. Asimismo, ha revelado en 'Diez Minutos' que la madre de Carlo Costanzia le envió un regalo por Navidad, una flor de pascua acompañada de un mensaje precioso sobre el nieto que tienen en común.

A estas declaraciones no ha respondido la protagonista, Mar Flores. "Creo que somos una familia en la que todos nos respetamos. No por no hablar de los demás es que no piense bien. Dejo esa parte para mi privacidad", ha dicho.

El enfado de Alejandra Rubio

Las declaraciones no le han sentado bien a su hija, Alejandra Rubio, que no ha podido disimular su enfado. "Yo no voy a comentar nada en verdad, lo único que voy a decir es, no voy a entrar en este tema porque no hago estas cosas. Me parecía innecesario ese titular", ha dicho. "Se lo he dicho a mi madre. Sabe que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien. Se ha equivocado", ha añadido.

Alejandra cree que aunque Terelu "no lo ha hecho para tener un titular porque tiene titulares de sobra porque cada vez que abre la boca sube el pan y ella lo sabe" es algo que no le hace ni pizca de gracia.

"No hay que demostrar nada, yo se lo he dicho a mi madre, que no era necesario. Creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia. No me parece bien. Creo que se ha equivocado", ha criticado Alejandra. "Mi madre no lo hace a malas y a mi me cuesta mucho que lo entienda", ha concluido.

Tras las palabras de Alejandra Rubio, su madre no ha querido responder. "No me voy a pronunciar sobre nada", ha dicho.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.