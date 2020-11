El hermano de Farruquito, Antonio 'Farru': "Rosalía no es flamenca"

Antonio Fernández Montoya 'Farru', el mediano de la saga de 'Los Farrucos' y hermano del cantante Farruquito, ha charlado este martes con Francisco Rivera en su sección 'Rivera y amigos' de Espejo Público y ha contado que debutó en la escena internacional por primera vez a los 2 años en Berlín con el espectáculo 'Pasado, Presente y Futuro' dirigido por su abuelo, Antonio Montoya Flores 'Farruco'.

Durante toda su vida es testigo del arte flamenco más puro ya que proviene de una de las dinastías flamencas más importantes. Lo lleva en la sangre y se convertirá en digno representante de su casta.

'Farru' ha colaborado con algunos de los más grandes artistas internacionales como Beyoncé, Björk, Marc Anthony, Paulina Rubio o Madonna, y con destacados artistas nacionales, como Paco de Lucía, Rosario, Tomatito y El Barrio. Ha sido elogiado en periódicos como el New York Times, triunfado en los mejores teatros de Estados Unidos como el City Center de Nueva York o el Salders Wells de Londres e incluso ha sido fotografiado por Richard Avedon, retratista de Marilyn Monroe, Truman Capote, Humphrey Bogart y Henry Miller.

Preguntado por Rivera sobre quién era su artista nacional preferido, sin dudarlo un segundo, Farru indicó que se trataba de Paco de Lucía: "El cantante flamenco más grande que yo haya conocido", del que también ha contado anécdotas e indicó que "tenia un pequeño trauma de su infancia, porque no lo pasó bien. El te contaba historias como si nunca las hubiese contado".

Pero también habló de algunos artistas que emulan el flamenco como la catalana Rosalía, conocida a nivel mundial, pero de la que ha dicho que su música no es flamenco. "Rosalía tiene una influencia flamenca pero después ha hecho un tipo de música que nada tiene que ver con el flamenco. Hay otros que faltan al respeto. Como artista me parece interesante, pero no puedo hablar de flamenco y de Rosalía", ha indicado.

En el marco internacional, 'Farru' ha indicado que trabajó con Marc Anthony "que se podía beber 18 o 20 cervezas y luego salir al escenario como si nada", o de artistas como Beyoncé "que estaba alucinando con el flamenco". Pero el recuerdo que más ha destacado ha sido su anécdota con Madonna, al que invitaron en su cumpleaños: "En el cumpleaños de Madonna, uno de sus guardaespaldas nos dice que nos quedemos, se acerca y me veo yo bailando Billie Jean de Michael Jackson con Madonna", a lo que terminó añadiendo que contaba esa anécdota "porque tenía a su equipo al lado y podía corroborarlo", indicaba entre risas.

Antonio Fernández tiene una hija, Soledad, de 9 años que representará a España en la proxima edicion de Eurovisión junior.

